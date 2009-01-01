"Армия" ЛДНР решила скопировать учения "Запад-2017": оперативный фон совпадает

Оперативный фон и временные интервалы совпадают с замыслом стратегических учений ВС РФ и Республики Беларусь.

Боевики ДНР, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

Начальник штаба — первый замкомандующего 8-й армии Южного ВО ВС РФ генерал-майор О.Цеков и группа офицеров штаба 8-й армиипроводит подготовку к командно-штабным учениям, запланированным на сентябрь.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в связи с этим на территории, контролируемой ЛДНР, "военные комиссариаты" начали работу по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники.

При этом, характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что президент Петр Порошенко заявил об угрозе вторжения войск РФ в Украину из Беларуси в ходе учений "Запад-2017".