Командование уволило задним числом "морпехов" и "мотострелков", сбежавших из армии ЛДНР

В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" продолжают деятельность комиссии командования ВС РФ.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, наряду с этим продолжаются самовольные оставления подразделений и написания рапортов об увольнении военнослужащими 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК.

Во избежание ответственности за провалившуюся работу с личным составом и сокрытие реального количества дезертиров, командование частей использует практику увольнения военнослужащих, самовольно оставивших подразделения, предыдущей датой.

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