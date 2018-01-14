Атака на Земана. Стало известно, когда в Чехии будут судить украинку из Femen

Активистка считает проведенную акцию миролюбивой, отметила ее адвокат.

Задержанная активистка не хотела никому как-либо навредить, отметила ее адвокат Reuters

В Чехии задержанную украинку из движения Femen — Анжелину Диаш — будут судить в понедельник, 15 января.

Активистка полагает, что в cтолице страны Праге на избирательном участке провела "миролюбивый протест", сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда, пишет РИА Новости Украина.

"Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту (Милошу Земану — Ред.). Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия", — отметила защитница.

По ее словам, действия сотрудников президентской охраны феминистка считает излишне ретивыми. "У нее (после действий охраны) всюду ушибы — на голове, на спине, на плече. К тому же охрана, по словам Диаш, скверно выражалась", — заявила юристка.

Грда добавила, что ее подзащитная специально приехала из Украины в чешскую столицу, чтобы выразить свой протест против заигрываний Земана с властями России.

Ранее сообщалось, что в Чехии полуобнаженная активистка Femen Анжелина Диаш во время президентских выборов на избирательном участке в Праге атаковала Милоша Земана. Узнать больше об инциденте можно здесь.