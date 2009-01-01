Бизнес на крови. Дипломат о "мышиной возне власти" вокруг закона о реинтеграции Донбасса

Яременко считает, что украинские власти должны отказаться от желания бизнеса на крови.

остается важнейшим для нашего государства. Сегодня, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко должен зарегистрировать в Раде нашумевший

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко на странице в Facebook прокомментировал "мышиную возню украинской власти" по данному законопроекту.

"Традиционно для власти проект одного из важнейших законов для нашего государства готовится келлийно, скрыто, а президент Украины и его политические сообщники больше перешептываются с иностранными партнерами, а не разговаривают со своим народом", — пишет дипломат.

Он считает, что "если украинская власть действительно думает о том, как выиграть войну, как сплотить общество вокруг этой задачи, то законопроект о статусе временно оккупированных территорий должен перед внесением на обсуждение в зал Верховной Рады пройти широкое общественное и экспертное обсуждение".

По его мнению, в проекте закона не должно быть упоминаний о Минских договоренностях.

"Если "мирный план" настолько дорог президенту Порошенко, пусть заключит с Россией при международном посредничестве международный договор и выставит его на ратификацию в Верховную Раду Украины. Все остальное будет издевательством над правом, парламентаризмом и демократией в Украине", — заявил Яременко.

"Отпор вооруженной агрессии России против Украины должен проходить в рамках национального законодательства Украины, в частности, действующего закона "Об обороне", который предусматривает введение военного положения и создание ставки Верховного Главнокомандующего Украины. Все остальные предлагаемые украинскими властями "гибридные формы" и "гибридные институты" отпора российской агрессии является ничем иным, как попыткой президента Украины избежать политической и правовой ответственности за решения, принимаемые в военное время. Это попытка переложить ответственность и бремя ведения войны исключительно на украинский народ и его вооруженные силы без каких-либо взаимных обязательств. Власть должна осуществить и другие логические шаги, например, разорвать дипломатические отношения с РФ", — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что "все временно оккупированы Россией территории Украины – Донецкая, Луганская области, а также Автономная Республика Крым и город Севастополь — должны иметь одинаковый статус. Подход "сначала решим проблему Донбасса, а дальше будем заниматься Крымом" — это очередной Будапештский меморандум для Украины".

Яременко также заявил, что "украинские власти должны отказаться от желания бизнеса на крови, войне и оккупации".

"Любые коммерческие связи с временно оккупированными территориями должны быть запрещены. Полная экономическая блокада всех временно оккупированных территорий. Через линию разграничения товары могут перевозить только граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях в объемах, необходимых для удовлетворения собственных жизненных потребностей. Все услуги и виды обеспечения или помощи для таких граждан могут предоставляться только на контролируемой правительством территории Украины", — подчеркнул Яременко.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что законопроект о реинтеграции Донбасса не решит вопрос эскалации ситуации на востоке Украины.