Боевики готовят удар из Горловки и ждут наплыва раненых — в больницу завезли много плазмы крови

Под Горловкой оккупанты "обкатывают" артиллерийских корректировщиков.

Раненый боевик reukraine.blogspot.com

в городскую больницу №2 завезены значительные запасы плазмы крови.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, медицинскому персоналу сообщено, что завоз большой партии плазмы вызван "запоздалой реакцией" на эскалацию боевых действий и резкое увеличение количества раненых боевиков в начале февраля 2017-го.

В то же время не исключено, что данный запас создается в преддверии новых наступательных операций со стороны боевиков с ожидаемым резким возрастанием количества раненых.

А тем временем, в подразделениях "3-й омсбр 1-го АК ДНР", которая ведёт боевые действия на западных и северо-западных окраинах Горловки, оккупанты "обкатывают" своих артиллерийских корректировщиков, прошедших курс подготовки под контролем российских специалистов в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской обл. (РФ).

В связи с этим, в ближайшее время можно ожидать более активного применения противником на этих участках ствольной артиллерии калибра 122-мм, а также 120-мм миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях боевики пригнали в Горловку "усиление" — 4 КамАЗа пехоты и бронетехнику.