Боевики пытались уничтожить "опорник" ВСУ, провели массированую атаку у села Пикузы

Во время атаки боевики применили две БМП-2 и пару 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 "Василёк".

Силовики на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/alla.push

Террористы пытались уничтожить опорный пункт украинских военнослужащих вблизи села Пикузы (бывшее Коминтерново. — ред.) Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление".

"Боевики при помощи двух БМП-2 и пары 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 "Василёк" пытались подавить огневые средства передового подразделения украинских войск; высоты севернее Широкино и позиции восточнее Водяного в течение последних суток неоднократно накрывались огнём одиночных БМП-12", — говорится в сообщении.

Кроме того, на приморском направлении — на участке Павлополь — Широкино — террористы провели интенсивные миномётные обстрелы вместе с применением крупнокалиберных пулемётов и станковых гранатомётов типа АГС, СПГ.

Напомним, 13 марта, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась. Боевики увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов. В результате боевых действий погиб один украинский военный, четверо были ранены, и еще четверо травмированы.