Боевики зарываются в землю на "Бахмутке", создают сплошную линию обороны вместо очаговой

По линии Голубовское — Донецкий — Желобок террористы активно строят укрепления.

Боевики зарываются в землю agitpro.su

Боевики ЛНР продолжают активно укреплять северо-западный угол(окрестности Кадиевки), приближенный к трассе Р-66 ("Бахмутка").

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, южнее ж/д станции Сифонная (Попаснянский район) боевики проводят земляные работы, отмечалось 4 единицы инженерной техники, включая экскаватор и ПЗМ. Судя по всему, по линии Голубовское — Донецкий — Желобок боевики создают сплошную линию обороны вместо "очаговой". Кроме того, в данном районе уже 4-е сутки фиксируется движение автотранспорта и лёгкой бронетехники — юго-восточнее Донецкого 2 БМП-1 и 1 МТ-ЛБ маршем в сторону Р-66 ("Бахмутская трасса").

А там временем, восточнее Исаковского водохранилища (Троицкое, Перевальський район) фиксируется большое количество боевой техники оккупантов — десятки единиц бронетехники (включая танки), артиллерийских систем, автомобильной техники — переброска шла по направлению к Шимшиновке от Бугаевки. Одна из "мотострелковых бригад" боевиков (по предварительным данным — 4-я омсбр) ЛНР отрабатывает вопросы боеготовности, совершения марша и боевого слаживания, в том числе с отдельными батальонами (например, с тбн "Август"), добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы.