Большое крымское переселение: почему граждане РФ едут на украинский полуостров?

Страна-оккупант всеми силами пытается изменить состав населения и настроения в Крыму, направляя на полуостров на работу своих граждан из глубинки и обещая им льготы и выгоду.

Reuters

16 марта 2014 года в Крыму под присмотром "зеленых человечков" и российских казаков состоялся так называемый. Его инициировала Россия, оккупировавшая украинский Крым в конце февраля. На референдум были вынесены два вопроса: первый — восстановление Конституции Крыма 1992 года, второй — вхождение Крыма в состав РФ.

В Крыму всегда чувствовались пророссийские настроения. Даже не пророссийские, а просоветские или даже проимперские. С особым трепетом некоторые крымчане рассказывали о приезде царской семьи в Ливадию и полуострове как всесоюзной здравнице. Но эти настроения никогда не были доминирующими. Согласно исследованиям International Republican Institute, в 2013 году за присоединение к России выступало 33% жителей Крыма, а 53% за сохранение статуса автономии в составе Украины. Во время Майдана цифры несколько изменились. Об этом говорят данные Киевского международного института социологии, проводившего опрос с 8 по 18 февраля 2014 года: 41% жителей Крыма хотели вхождения автономии в состав России.

Необходимые подавляющие результаты были нарисованы под дулами автоматов в марте 2014 года. По данным оккупантов, 96,77% участников волеизъявления проголосовали за присоединение Крыма к России. При этом три года назад в точки голосования пришло всего около 30% жителей полуострова. Большинство жителей Крыма, в том числе крымские татары, в местах их компактного проживания даже не было организовано голосование, игнорировали референдум.

Сегодня Россия активно занимается увеличением присутствия своих сторонников. Она приглашает приехать граждан России в наш Крым, формирует комфортные условия и выдавливает всеми силами тех, кто не согласен.

"Россияне создали такие условия, что часть населения Крыма должна была покинуть полуостров из-за преследований и опасений — гражданские активисты, журналисты, в большинстве люди интеллектуального труда, военные, полицейские, чиновники и члены их семей, — говорит крымчанин, координатор движения "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк. — Речь идет о нескольких десятках тысяч украинских граждан. Среди них украинцы, которые в разные годы приехали жить в Крым, и те, кто ментально не был готов воспринимать россиян, жить в условиях режима 1930-х годов. Кроме того, есть люди, которых из Крыма вывезли принудительным путем. Это те, кто находился в местах лишения свободы или оказался там после февраля 2014 года через, так называемые суды Крыма. Таких было до оккупации 3400 человек, после нее к ним добавлялось по две тысячи ежегодно. На всех в СИЗО и тюрьмах мест не хватает. Людей перемещают на территорию РФ".

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Представитель украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин, который сейчас проживает на территории полуострова, рассказывает "Главреду", что украинцев, по его наблюдениям, на полуострове становится все меньше.

"Кто-то уезжает по политическим мотивам, кто-то по бытовым. У каждого свои причины. Но есть и те, кто ассимилировал. Помню, как в 2014 году некоторые выражали свои взгляды более открыто, чем я. Прошло время, и теперь они говорят, что "мы — один народ", Украина нас бросила, надо же здесь как-то работать. Другой человек стоял с нами на Евромайдане, во времена "зеленых человечков" ходил к воинским частям, участвовал в акциях протеста, а потом подал заявление на трудоустройство в городскую администрацию, его приняли, и он стал говорить, что он "гражданин третьего Рима", а в соцсетях писал, что "члены Евромайдана интегрируются в российскую власть".

Предложение, от которого не отказываются

"Приезжих становится больше, — говорит Кузьмин. — Когда я еще работал в обычной симферопольской школе в спальном районе, в новом 2015-2016 учебном году к нам пришли два человека из Луганска и Донецка, а 12 — с территории РФ. Состав населения на полуострове постепенно меняется. Это заметно даже по тому объему машин, которые стоят в Симферополе".

Официальная статистика РФ свидетельствует, что за три года оккупации в Крыму произошли значительные демографические изменения.

"В период с июня по декабрь 2014 года на постоянное место жительства в Крым из других субъектов РФ переехали 8 943 человека, в то время, как с 1 января 2015 года по 1 октября 2015 года количество таких лиц составило 11 220 человек. Таким образом межрегиональная миграция в период с июня 2014 года по сентябрь 2015 года составила 20 163 человека, что составляет около 1% от официальной численности населения", — говорят в своем отчете эксперты Хельсинского союза. Интересны цифры межрегиональной миграции в Севастополе. В город с января по декабрь 2014 года прибыло 14 225 человек, что составляет более 3,5% от официальной численности населения.

Reuters

Чтобы понять масштабы миграции, можно обратиться вновь к цифрам. Приблизительная численность мигрантов, прибывающих из других регионов в Москву за год составляет около 1,48%, в Санкт-Петербург — 1,15%, Ростов-на-Дону — 0,91 %. То есть получается, что миграция в Севастополь выше московского показателя в 2,3 раза.

Граждане РФ из глубинки клюют на заманчивые условия для жизни в Крыму. Им нравится не только здешний климат, но и возможность сделать карьеру, ведь на каком-то этапе для работы на полуострове не нужен богатый опыт, достаточно иметь паспорт гражданина России и стаж в госорганах не менее трех лет.

"Россия дает возможность гражданам РФ, переехавшим на постоянное место жительства в Крым получать дополнительные экономические льготы", — говорит Мокренюк.

Когда мы говорим об экономических привилегиях, то имеем в виду "закон" РФ, согласно которому на территории оккупированной Автономной республики Крым устанавливается особый режим сроком на 25 лет. Он подразумевает особый порядок осуществления градостроительной деятельности и землепользования, а также особый порядок налогообложения — не надо платить земельный налог, устанавливаются пониженные ставки на налог на прибыль, и предоставляются субсидии на возмещение затрат.

Крымские гастролеры

Так кто приезжает в Крым?

В первую очередь, это полицейские и военные. Например, в конце июля 2015 года можно было встретить объявление, что полиция Крыма, в частности ОМОН, набирает сотрудников с острова Сахалин. Представитель ФСБ на полуострове в ходе заседания крымского "правительства" в 2014-м прямо сказал: "В настоящее время Федеральной службой безопасности проведена полная ротация руководящего состава по районным и городским подразделениям. В Алушту назначен сотрудник из Красноярска, в Евпаторию — из Волгограда, в Ялту — из Сочи".

На втором месте люди, занимающие места в органах исполнительной власти.

В декабре 2014 года самозваный "председатель законодательного собрания" Севастополя Алексей Чалый заметил: "Чиновники, которые работали при украинском Севастополе, совершенно не знакомы с российским законодательством и условиями работы. Они особые, надо иметь соответствующие навыки".

В центре занятости Крыма говорят, что среди людей, состоящих на учете, теперь больше с высшим экономическим и юридическим образованием. Но при этом заполнение вакансий, где требуются люди с высшим образованием, происходит в основном за счет мигрантов из России, знающих законодательство РФ.

"Когда на чиновнические должности проводились конкурсы на замещение вакантных мест, одно из требований к соискателям — опыт работы на соответствующей должности в органах власти РФ не менее трех лет. Мы понимаем, что у крымчан таких возможностей не было, эти должности занимали лица из РФ", — говорит Сергей Мокренюк.

Развивается и трудовая миграция. Людям в РФ предлагают приехать даже на сезонные работы, постоянное трудоустройство может быть и с предоставлением жилья.

"Приезжие из РФ те, кто строят мост через Керченский пролив, — говорит координатор движения "Евромайдан-Крым". — Знаю точно, что в Ялте работают строительные бригады из Псковской области. Они даже официально считаются, что находятся в командировке".

Все это происходит не только для сознательного лишения коренных крымчан рабочих мест, но и подталкивания их к тому, чтобы они выезжали за пределы полуострова, в частности, на материковую часть Украины.

Переселение или уголовное преступление

"Россия считает Крым своей территорией и ежедневно нарушает нормы международного уголовного права, — говорит юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова. — Эта страна ведет целенаправленную политику заселения и стимулирования своего населения приезжать в этот регион. То есть они колонизируют Крым, чтобы захватить и не допустить его возврата Украине. Это преступление и потенциально предмет уголовной ответственности. Надеюсь, уже в ближайшее время это станет предметом изучения офиса прокурора Международного уголовного суда. А после в МУСе будет рассматриваться ответственность отдельных лиц, причастных к этим действиям, а не просто РФ".

Когда мы говорим о переселении как преступлении, то вспоминаем, что нормы международного гуманитарного права запрещают государствам депортировать или перемещать людей на оккупированных территориях. В частности, Женевская конвенция 12 августа 1949 года, касающаяся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, признает перемещение части своего населения на оккупированную территорию военным преступлением. Кроме того, это преступление подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Стремления изменить демографический состав населения оккупированной территории на практике неоднократно осуждались Совбезом ООН. Впервые это было сделано на Нюрнбергском процессе в 1945 году. Тогда нацистам было предъявлено обвинение в "германизации" аннексированных территорий — Норвегии, Франции, Бельгии, Голландии, Советского Союза, попытках уничтожения национальной самобытности территорий посредством депортации жителей и заселения этих территорий тысячами немецких колонистов.

Понимают ли люди, переезжающие жить в Крым, что с их помощью РФ совершает правонарушение, за которым последует наказание согласно международным документам?

"Не думаю, что так уж глубоко копают, — говорит Сергей Мокренюк. — Но, например, крымские риелторы говорят, что продать вторичное жилье на полуострове очень сложно, а вот первичка расходится очень хорошо. Потому что россияне понимают, если они покупают у юридического лица из РФ, то в случае необходимости могут найти его потом в России и потребовать компенсацию. Если они покупают у гражданина Украины, то существуют некие опасения, что завтра у них эту недвижимость могут отобрать. Мы осознаем, что сегодня на полуостров переезжают люди, которые считают, что они очень быстро воспользуются ситуацией и обогатятся. Но они рискуют. Думаю, что мелкие чиновники не очень верят, что в Крыму появится вскоре украинский флаг, но те, кто реально принимает решения, прекрасно понимают, что это может произойти и завтра. И я знаю людей, которые осознают, что они совершили в 2014 году преступление — госизмену, поэтому после пытались и пытаются выехать на территорию РФ. Знают, когда Украина вернется, они будут просто предателями, и поэтому их на полуострове уже ничего не держит".

Татьяна Катриченко