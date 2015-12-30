Оккупанты умывают руки: в Крыму уволились два "министра" и глава "заксобрания" Севастополя

"Министр финансов" аннексированного Крыма Владимир Левандовский и "министр промышленной политики" полуострова Андрей Скрынник подали заявления об отставке.

Об этом сообщил источник в "Совете министров" оккупированного Россией Крыма, передает "Крыминформ".

Отмечается, что уже завтра коллективу "минфина" будет представлена новый руководитель — ею станет нынешний первый "замминистра" Ирина Кивико.

Должность "министра промышленной политики" аннексированного Крыма до назначения руководителя будет выполнять "первый замминистра" Константин Равич.

Ранее сегодня Алексей Чалый добровольно сложил с себя полномочия "председателя заксобрания" Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что в России признали: Крым обходится дороже, чем война в Сирии.