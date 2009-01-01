Борьба с "мягкой силой". Почему Украина запретила георгиевскую ленточку

Россия использует исторические символы как инструмент агрессии, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская

Украинские власти вынуждены бороться с, хотя и не всегда правильно определяют приоритеты и первоочередность задач.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Борьба с российской агрессией, в том числе в информационной, культурной и гуманитарной сферах, — это компетенция, прежде всего, общегосударственного уровня, и киевские власти, как и власти в других городах, выполняют те решения, которые приняты на общенациональном уровне. Есть внутренние вызовы, которые были озвучены в том числе на Майдане, в частности, и борьба с коррупцией. Есть внешние вызовы. И они взаимно не заменяют друг друга, а дополняют", — говорит политический эксперт.

"Поэтому надо и бороться с российской агрессией, в том числе в гуманитарной и культурной плоскости, и работать на построение современного постсоветского государства внутри страны, безусловным элементом которого является улучшение уровня жизни украинцев. Ограничительные меры в рамках борьбы с российской агрессией в гуманитарной сфере, в том числе и запрет "георгиевской ленточки", связаны с тем, что Россия активно использует исторические символы, "мягкую силу" в виде языка и религии как инструмент военной агрессии", — напомнила политолог.

"Поэтому Украина вынуждена прибегать к таким запретам, которые направлены не против истории или культурных ограничений, а против использования символов истории в "гибридной войне" против Украины", — подчеркнула Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог рассказала, почему Россия, где штурмуют картонный Рейхстаг и голосуют "мертвые души", движется куда-то не туда.

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