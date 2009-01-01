Бунт в ЛНР: боевики оскорбляют "командиров" и грозят расправой

Командиры вместо выполнения прямых служебных обязанностей решают личные вопросы.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

Во"военная контрразведка" боевиков фиксирует множественные случаи угроз физической расправы и оскорблений со стороны рядовых боевиков в адрес ряда командиров и начальников.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе расследований данных случаев в основном боевики объясняют свое поведение тем, что данные командиры вместо "выполнения своих прямых служебных обязанностей" занимаются решением личных вопросов и организацией "бизнеса" с использованием ресурсов своих подразделений (техника, оборудование, личный состав).

Ранее "Главред" сообщал, что полевые командиры обворовывают боевиков ЛНР: "зажимают" мясо, рыбу и крупы.