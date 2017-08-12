Полевые командиры воруют у боевиков ЛНР: "зажали" мясо, рыбу и крупы — продуктов осталось на день

Боевикам 2-го "армейского корпуса" ЛНР крайне не хватает продуктов, особенно мясных и рыбных консервов, также и круп.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, после проверок в подчиненных частях и подразделениях, командование 2-го АК выяснило, что "…в отдельных подразделениях запасы по продовольствию составляют менее 1 сутодачи, тогда как должно находится в состоянии по текущему довольствию не менее как 3-4 сутодач… и не менее 6-и сутодач НЗ на случай мобилизационного доукомплектования". (прим. Сутодача — суточная дача — расчётно-снабженческая единица в системе продовольственного обеспечения войск, соответствующая количеству продовольствия, положенного по установленным нормам для питания одного военнослужащего в сутки; для подразделений рассчитывается согласно полного списка наличного состава).

Основная недостача продовольствия — в виде мясных и рыбных консервов и круп. Причины недостачи большинство командиров и начальников объяснить не могут. Данная ситуация вызвала крайне негативную реакцию российских "советников" в штабе 2-го АК — в ходе совещания по данному вопросу один из них заявил, что (цитата) "этот цирк может очень плохо кончиться", добавил координатор "Информсопротивления".

Месяцем ранее "Главред" сообщал о похожей ситуации в 1-м АК ДНР. Там передовые подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) систематически не обеспечиваются продуктами в полном объеме — к ним поступает всего две трети от установленных норм.