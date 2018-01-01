Дело о госизмене Януковича. Суд отказал в повторном допросе Порошенко

Соответствтующее ходатайство подали адвокаты экс-президента.

Допрос Порошенко по видеосвязи УНИАН

В Оболонском райсуде столицы Украины отказались повторно допросить в качестве свидетеля действующего президента Петра Порошенко в рамках дела о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 22 февраля, огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ходатайство о повторном допросе Порошенко подали адвокаты Януковича, ссылаясь на часть 13 статьи 352 Уголовно-процессуального кодекса − "по поводу обстоятельств, по которым он не допрашивался".

Сторона обвинения в свою очередь, выступила категорически против ходатайства адвокатов.

"У стороны защиты были все возможности, даже больше времени для допроса и задавания вопросов по поводу обстоятельств уголовного производства, но, по мнению стороны обвинения, они не воспользовались своим правом. Поэтому сторона обвинения считает, что следует отказать в данном ходатайстве, потому что оно не обосновано", - заявил прокурор Руслан Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Оболонский суд прервал допрос Порошенко после вопроса об отдыхе на Мальдивах.