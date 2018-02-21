Оболонский райсуд прервал допрос Порошенко после вопроса об отдыхе на Мальдивах

В Оболонском райсуде был преждевременно прекращен допрос действующего президента Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича после того, как сторона защиты задала вопрос об отдыхе на Мальдивских островах.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил Порошенко, почему во время его недавнего отпуска на Мальдивах никто в Киеве не принимал решения о его самоустранении, сообщает "УП".

Таким образом, он пытался провести параллель с ситуацией, сложившейся вокруг Януковича в феврале 2014-го. Тогда после сразу после его бегства из Украины депутаты Верховной Рады приняла постановление о самоустранении Януковича от своих должностных обязанностей и назначила и.о. главы государства Александра Турчинова.

На этот вопрос немедленно прореагировал судья Владислав Девятко, который до этого много раз предупреждавший защиту экс-президента о необходимости задавать вопросы строго по существу.

"Петр Алексеевич, я прошу прощения, наверное, я был прав - умышленно защитники задают вопросы, не касающиеся этого уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос", - заявил он.

Согласно регламенту судебного заседания, свидетельские показания президент Украины должен был давать еще как минимум 20 минут.

Напомним, во время дороса Петр Порошенко рассказал о том, что лично видел в 2014-м году в Крыму т.н. "зеленых человечков".