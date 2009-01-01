Дело о рюкзаках для Нацгвардии. Суд арестовал недвижимость сына Авкова и экс-зама главы МВД

Суд частично удовлетворил ходатайства САП.
Об этом рассказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщают "Українські Новини".
"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", — сообщил он.
Прокурор отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.
На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.
Напомним, ранее Александр Аваков опубликовал фото с надетым на свою ногу электронным браслетом.