Дело о рюкзаках для Нацгвардии. Суд арестовал недвижимость сына Авкова и экс-зама главы МВД

Суд частично удовлетворил ходатайства САП.

Суд арестовал недвижимость сына Авкова Світ 24

По решению Соломенского районного суда Киева арестована недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Об этом рассказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщают "Українські Новини".

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", — сообщил он.

Прокурор отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.

На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.

Напомним, ранее Александр Аваков опубликовал фото с надетым на свою ногу электронным браслетом.