Дело Паволвского. Скандального замминистра обороны суд отпустил на поруки

Апелляционный отменил решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого.

Замминистра обороны суд отпустил на поруки Світ 24

Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского , которого подозревают в хищении 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судей Денис Масенко, передают "Українські Новини".

"Апелляционную жалобу частично удовлетворить", — огласил он решение суда.

Апелляционный отменил решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого.

В то же время суд отпустил Павловского под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Суд также возложил на Павловского обязательство не отлучаться из города, где он проживает, без разрешения следователя, сдать загранпаспорта, не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Мера пресечения действует до 10 декабря.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

11 октября детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четырех должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.