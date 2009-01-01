ДНР катит бочку на Украину, кто отказался подписать жалобу в ООН — проверит охранка

Собрано около 370 тыс. подписей под "петицией" в 200-х томах.

Сбор подписей в Донецке, иллюстрация Reuters

На территории ДНР продолжается сбор подписей под петицией в ООН и ОБСЕ "о невыполнении Украиной" и "преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса", проводящийся по приказу российских "кураторов".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, для сбора подписей активно используются приемные "общественного движения "Донецкая республика" (всего 35 приемных в различных населенных пунктах, находящихся под контролем ДНР). На данный момент собрано около 370 тыс. подписей, которые систематизируются в отдельных томах (на данный момент — около 200 томов).

Одновременно среди бюджетников в Донецке, Макеевке, Енакиево распространяются слухи о том, что лица, не подписавшие данные петиции, будут проверяться МГБ ДНР на лояльность руководству террористов и связи с украинскими спецслужбами, добавил координатор "Информсопротивления".

А несколькими днями ранее боевики начали пугать жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО, зачистками и "концлагерем" в Краматорске.