Донбасские боевики-главари никому живыми не нужны — журналист

В РФ спецслужбы работают прилично, считает Невзоров.

Боевик с оружием, иллюстрация lug-info.com

Российский журналистзаявил, чтоникому живыми не нужны.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, трудно сказать, кто именно успел убить командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых (прозвище "Гиви").

"… вполне можно предположить, что происходит некое социалистическое соревнование, при котором — кто первый успеет. Поскольку все эти донбасские террористы-главари никому в качестве живых разговаривающих не нужны", — отметил аналитик.

При этом "они в равной степени не нужны Москве, они не нужны Киеву, они не нужны даже самим себе". "Поэтому кто успел, это не суть важно. Я думаю, что скорее мы обязаны ориентироваться на качество спецслужб", — добавил журналист.

"И известно, что в Российской Федерации все-таки единственное, что еще работает прилично, это спецслужбы и организация всякой диверсионной деятельности", — подчеркнул собеседник.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.