Джемилев рассказал, какую тактику Россия использует в отношении крымских татар

Полуостров уже покинули десятки тысяч людей, отметил нардеп.

Мустафа Джемилев ru.delfi.lt

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народазаявил, что захватившая Крым Россия использует в отношении крымских татар другую тактику — выталкивание за пределы полуострова.

Об этом он рассказал во время телемарафона "Крым. Три года сопротивления", пишет Крым.Реалии.

По его словам, оккупанты создают различные условия, чтобы татары сами покидали захваченную территорию.

"Около 20 тысяч крымских татар уже покинули Крым. На наши призывы они отвечают: "вы же не можете гарантировать, что завтра моего сына не убьют". Тут нам отвечать нечего", — отметил народный избранник.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров сказал, что за три года оккупации Россией Крым превратился в полуостров страха. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.