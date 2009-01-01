Экономический форум в Давосе: услышали ли Украину?

Успешность четырехдневного пребывания Порошенко в Давосе мы сможем оценить уже в ближайшие недели.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Для украинских политиков, приехавших на форум, политические вопросы также были на первом месте. В Давосе много говорили о действиях президента РФ Владимира Путина на Донбассе и в Сирии, о кибератаках российских спецслужб и об угрозах для единой Европы. Украинский лидер Петр Порошенко призвал лидеров западных стран объединить усилия, чтобы остановить Россию, заявив, что безответственность Путина и Асада создала проблемы с глобальной безопасностью. А без пяти минут обычный гражданин Америки Джозеф Байден предупредил о планах России подточить европейский проект и повлиять на будущие выборы в странах ЕС. Исходящую от хозяина Кремля угрозу в Европе сейчас как никогда воспринимают всерьез, а возможная потеря союзника в лице США вызывает немалое беспокойство у нынешних лидеров ЕС.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Впрочем, за заявленным президентом США Дональдом Трампом в инаугурационной речи лозунгом "Америка прежде всего" может последовать как потепление отношений с Россией, так и более глубокая заморозка. Предложенный им вариант обмена санкций на ядерные боеголовки не вызвал особого энтузиазма в Москве. И был отвергнут как неприемлемый. А над ответным предложением в Кремле еще думают. Пока же премьер РФ Дмитрий Медведев вылил порцию отрезвляющего на головы сограждан, посоветовав не ожидать отмены санкций и повышения цен на энергоресурсы в среднесрочной перспективе. Правда, коронной фразой "Денег нет, но вы держитесь" решил рекомендацию не подкреплять.

Члены украинской делегации в Давосе Официальный сайт Президента Украины

Трамп понимает, что ослабление санкционной удавки Вашингтоном ускорит движение в том же направлении Евросоюза, и вряд ли сделает Путину такой царский подарок. Времени для торга у нового президента США вагон. Да и ЕС вполне способен не отменять свое решение о пролонгации санкций против России до лета. Впрочем, в Киеве осознают ограниченность временного ресурса. И налаживать диалог с новым руководством США готовы в ускоренном режиме. В Давосе Порошенко высказал надежду на продолжение эффективного сотрудничества с администрацией Трампа и готов уже в феврале лететь в Вашингтон для встречи с 45-м президентом США. Не дожидаясь активизации поиска заслуживающего внимания "товара" для сделки между опытным бизнесменом и полковником с имперскими амбициями.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

В ходе встреч на давосском форуме с руководством ЕС Порошенко поднимал также тему безвизового режима для Украины, а с премьером Нидерландов – единственной страны, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за отрицательного результата референдума – говорил о перспективах одобрения документа голландским парламентом. И получил заверения в поддержке по обоим направлениям. Но никто из визави украинского президента не рискнул назвать сроки достижения этих долгожданных для нашей страны целей. В то время как продвижение Грузии к безвизу выглядит более убедительным. Киев же ждет хороших вестей из Брюсселя по этому вопросу весной. Так же, как и ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации. А в качестве бонуса Порошенко получил от лидеров не входящих в Евросоюз, но плотно интегрированных в него, Швейцарии и Лихтенштейна обещание предоставить Украине безвизовый режим сразу же после аналогичного решения со стороны ЕС.

Кристин Лагард и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Гораздо более результативно завершилась встреча Порошенко с директором-распорядителем МВФ. Кристин Лагард высказала удовлетворенность движением Украины по пути реформ и заверила в готовности Фонда предоставить очередной транш кредита в ближайшее время после согласования технических вопросов. Четвертый транш в Киеве ждут с нетерпением с конца прошлого года, очередная порция финансовой инъекции сейчас будет очень кстати. О требованиях, которые выдвигает МВФ для продолжения программы сотрудничества с Украиной, участники переговоров распространяться не стали. Как заверяют в правительстве, переговорный процесс еще идет, и возможно ряд рекомендаций Фонда, которые особенно болезненно воспринимаются украинцами, власти удастся смягчить или отсрочить.

Члены украинской делегации в Давосе Официальный сайт Президента Украины

В Давосе украинский президент встретился также с рядом крупных бизнесменов и предложил им участвовать в большой приватизации, которая все никак не может стартовать. С президентом ЕБРР он обсудил перспективы увеличения объема кредитных ресурсов, а с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард договорился о выделении в январе первой половины кредита в 100 миллионов долларов. А вот на традиционный завтрак к Виктору Пинчуку, который накануне вызвал волну возмущения "болезненными компромиссами" ради мира на Донбассе, Порошенко не пошел. Как и многие украинские политики. Очевидно, статью в Wall Street Journal Пинчуку еще долго будут вспоминать. Но, скорее всего, на следующем "украинском ланче" в Давосе наблюдавшегося в этом году недобора отечественных ВИП-персон уже не будет.

Успешность четырехдневного пребывания Порошенко в Давосе мы сможем оценить уже в ближайшие недели. Равно как и способность Запада слышать и поддерживать нашу страну, преодолевая усталость от Украины и раздражение от неумения быстро распутать клубок собственных проблем.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua