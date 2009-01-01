Экс-депутат Госдумы рассказал, почему Трамп "не сдаст" Украину Путину

Боровой напомнил о "катастрофическом игнорировании" Путиным международного права.

Дональд Трамп Reuters

Избранный президентом США Дональд Трамп на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не "сдаст" Украину, потому что такой шаг фактически будет означать, что США жертвуют международными соглашениями, что "просто невероятно".

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".

По его оценкам, на сегодня имеет место "нижняя точка состояния отношения к Украине": "Украина действительно брошена в одиночестве защищать европейские и цивилизационные ценности. Ладно бы кто-то помогал Украине, но в сегодняшней ситуации ограничения по поставкам оружия касаются не России — они касаются Украины, которая защищается". "Это необходимо менять", — убежден политик.

Говоря о будущих переговорах глав США и РФ по "глобальным вопросам, связанным с соблюдением мирового порядка", Боровой напомнил о "катастрофическом игнорировании" Путиным международного права, а также международных обязательств по отношению к Украине. "Я имею в виду Хельсинское соглашение о нерушимости границ, Будапештский меморандум, Устав ООН и огромное количество международных соглашений, касающихся территориальной целостности государств", — уточнил он.

В этом контексте политик заявил: "Я не думаю, что результатом этих соглашений может быть компромисс по поводу мирового порядка, по поводу принципов нерушимости границ. В этом смысле говорить о том, что интересами Украины могут пожертвовать — это то же самое, что предположить, что американцы могут пожертвовать международными соглашениями, международными принципами. Это значит, что разрушится современная система отношений, что просто невозможно".

Боровой добавил: "Может быть, это звучит парадоксально, но в таком случае сами соглашения с Россией, если отказаться от соблюдения международных соглашений, ничего не будут стоить".

Политик убежден в том, что "переговоры с Путиным необходимы". Они должны быть посвящены агрессии России в Сирии, в Украине и в Грузии.

В то же время он подчеркнул: "Украине, безусловно, нужно думать о своей защите, ориентируясь на собственные ценности, на собственные интересы. И не ждать, как это было уже несколько лет, что придет кто-то добрый и решит все проблемы. Это маловероятно".

Напомним, ранее Трамп заявил, что поначалу будет доверять главе РФ Владимиру Путину, но это может продлиться недолго.