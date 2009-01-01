Экс-депутат Госдумы рассказал, почему Трамп "не сдаст" Украину Путину

Боровой напомнил о "катастрофическом игнорировании" Путиным международного права.
Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".
По его оценкам, на сегодня имеет место "нижняя точка состояния отношения к Украине": "Украина действительно брошена в одиночестве защищать европейские и цивилизационные ценности. Ладно бы кто-то помогал Украине, но в сегодняшней ситуации ограничения по поставкам оружия касаются не России — они касаются Украины, которая защищается". "Это необходимо менять", — убежден политик.
Говоря о будущих переговорах глав США и РФ по "глобальным вопросам, связанным с соблюдением мирового порядка", Боровой напомнил о "катастрофическом игнорировании" Путиным международного права, а также международных обязательств по отношению к Украине. "Я имею в виду Хельсинское соглашение о нерушимости границ, Будапештский меморандум, Устав ООН и огромное количество международных соглашений, касающихся территориальной целостности государств", — уточнил он.
В этом контексте политик заявил: "Я не думаю, что результатом этих соглашений может быть компромисс по поводу мирового порядка, по поводу принципов нерушимости границ. В этом смысле говорить о том, что интересами Украины могут пожертвовать — это то же самое, что предположить, что американцы могут пожертвовать международными соглашениями, международными принципами. Это значит, что разрушится современная система отношений, что просто невозможно".
Боровой добавил: "Может быть, это звучит парадоксально, но в таком случае сами соглашения с Россией, если отказаться от соблюдения международных соглашений, ничего не будут стоить".
Политик убежден в том, что "переговоры с Путиным необходимы". Они должны быть посвящены агрессии России в Сирии, в Украине и в Грузии.
В то же время он подчеркнул: "Украине, безусловно, нужно думать о своей защите, ориентируясь на собственные ценности, на собственные интересы. И не ждать, как это было уже несколько лет, что придет кто-то добрый и решит все проблемы. Это маловероятно".
Напомним, ранее Трамп заявил, что поначалу будет доверять главе РФ Владимиру Путину, но это может продлиться недолго.