Экс-глава СБУ объяснил, почему на Донбассе не стоит ожидать серьезного наступления боевиков

Путин — человек непрогнозируемый с точки зрения здравого смысла, отметил Марчук.

Евгений Марчук

Нане стоит ожидать серьезного фронтального, в том числе и потому, что наши позиции достаточно укреплены.

Об этом экс-глава СБУ, представитель нашей страны в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

В то же время аналитик подчеркнул, что ему известна динамика развития ситуации.

"Не думаю, что стоит ожидать серьезного фронтального наступления. В том числе и потому, что наши позиции достаточно укреплены — это уже не 2014-й", — отметил он.

По словам собеседника агентства, президент РФ Владимир Путин "изо всех сил пытается выглядеть миротворцем", поэтому открытого участия российских войск он бы не прогнозировал.

"Что я могу допустить и спрогнозировать, то это массированные точечные обстрелы, интенсивные боевые столкновения небольшими силами по всей линии фронта, отправку ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.) в наши тылы. Тяжелые обстрелы Авдеевки уже перекинулись на другие населенные пункты", — добавил Марчук.

"Путин достиг цели отбросить "минский процесс" в самое начало, и навязать украинским властям головную боль с устранением гуманитарной катастрофы на нашей территории. Я бы так спрогнозировал. При том, что, как мы знаем, Путин — человек непрогнозируемый с точки зрения здравого смысла", — подчеркнул бывший глава СБУ.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.