Эксперт назвал главное отличие "референдумов" о независимости Каталонии и Донбасса

На востоке Украины создавались полувоенные организации для захвата власти насильственным путем, говорит Сергей Толстов.

Сергей Толстов Главред

Ситуация в, коренным образом отличается от обстановки в мае 2014-го на Донбассе.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"Если вспомнить ситуацию на Донбассе в первые месяцы 2014 года, то четко прослеживается политическое влияние и поддержка экстремистских организаций из-за границы", — напомнил политический эксперт.

"Фактически тогда областные органы местного самоуправления стали недееспособными. Ведь глава Донецкого облсовета просто подал в отставку, так как увидел, что областной совет не может контролировать ситуацию в регионе. Ситуация складывалась не в пользу того, чтобы вопросы решали политическим путем, чтобы выдвигали политические слоганы, которые бы пользовались поддержкой народа. Ситуация складывалась так, чтобы можно было провоцировать социальные и политические беспорядки, что прикрывало создание полувоенных организаций с целью захвата власти насильственным путем", — объяснил политолог.

"Так что на Донбассе все осуществлялось при поддержке общественных и разведывательных структур из-за рубежа. Этим ситуация очень отличается от происходящего в Каталонии", — подчеркнул директор Института политического анализа и международных исследований.

"Никто у населения Донецкой, Луганской или Харьковской областей не спрашивал, хотят ли они стать независимыми республиками, хотят ли федеративное переустройство Украины, да и вообще, есть ли у них хоть какое-то представление о статусе, который их территории должны иметь в Украине", — заметил эксперт.

"Так что тут ситуация отличная от каталонской. Хотя опросы общественного мнения велись в начале 2014 года, но это были чисто социологические исследования — никто не интересовался общественной или политической позицией людей", — говорит политолог.

"Украина в данной ситуации не должна высказывать никакой официальной позиции по событиям в Испании, поскольку Каталония является автономной провинцией Испании, и поэтому происходящее — их внутренние дела, с точки зрения международного права. Тем более, что Украина сейчас испортила отношения с Венгрией и Румынией, а также создала некоторую напряженность в отношениях с Грецией и Болгарией, в меньшей степени — Польшей. Поэтому вмешиваться сейчас еще и во внутренние дела Испании путем заявлений на уровне МИД Украины было бы самоубийственной практикой, которая может быть задействована только в случае абсолютного умственного помутнения команды МИДа", — подытожил Сергей Толстов.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему сепаратисты Каталонии не любят власти Испании.

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