Эксперт объяснила, почему Украине не стоит отказываться от Минских соглашений

Наша задача — заставить российскую власть как недоговороспособного субъекта уйти с украинской территории, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская Главред

по мирному урегулированию ситуации на Донбассе еще себя не изжили. И хотя они не привели к установлению мира на востоке Украины, они остановили расползание внешней агрессии.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Во-первых, в условиях "гибридной" войны дело не в форматах. У нас есть многочисленная договорная база — и двусторонняя (Россия и Украина), и международная, которую РФ не выполняет. Например, Большой договор между Украиной и Россией. На вопрос, почему Россия его нарушает, российские политики дают следующий ответ: "Мы не с этим государством подписывали соглашения", подразумевая пропагандистский штамп о "госперевороте". При этом, когда дело доходит до такого вопроса, как 3 миллиарда долларов, которые Россия одолжила Януковичу, почему-то Россия судится именно с этим государством, и вопрос о "госперевороте" не возникает", — говорит политический эксперт.

"Поэтому дело не в формате — их может быть несколько. Это не значит, что если есть Минск, то не может быть переговоров на других площадках. Это может быть "женевский формат", международные суды и т.д. Эти форматы не взаимоисключают друг друга, а дополняют. Потому что задача — заставить российскую власть как недоговороспособного субъекта уйти с украинской территории", — подчеркнула политолог.

"Во-вторых, к Минским соглашениям, кто бы что ни говорил, привязан ряд решений международного характера. Это и часть резолюций, где указано, что Россия должна выполнить Минские соглашения, это и санкции, которые политические элиты Запада связывают с Минскими соглашениями", — напомнила кандидат политических наук.

"В-третьих, вопрос Минских соглашений был связан с определенными рисками для Украины, и эти риски сейчас сняты, их нет. Поэтому выходить из "Минска" для Украины нет смысла, ведь не к ней сегодня есть претензии на основании этих договоренностей, а именно к РФ. И в значительной степени на основании этих претензий продлевают санкции и указывают России, что она является субъектом агрессии", — заметила Яхно-Белковская.

"РФ очень хотела, чтобы Украина приняла новую Конституцию, чтобы провела выборы под аккомпанемент "Градов", и чтобы это впоследствии спровоцировало или политический кризис, или расползание сепаратизма по всей стране. Но ничего этого не произошло, никакой "Новороссии" на сегодня нет, и нет ДНР и ЛНР — есть ОРЛО и ОРДО как части Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем РФ", — считает эксперт.

По ее словам, Запад сегодня не требует от Украины никаких политических изменений, а в рамках "Минска" ведутся переговоры вокруг заложников, гуманитарного аспекта в целом и вокруг безопасности.

"Минск" не привел к миру, но остановил расползание псевдосепаратистских процессов (на самом деле, это — внешняя агрессия, которая шифруется под сепаратизм на уровне ОРДО и ОРЛО). Привести к миру может сочетание разных подходов и инструментов: усиление нашей обороноспособности, которая удерживает в нынешних рамках ОРДО и ОРЛО, санкции, международные суды и разного рода международные документы, в частности, резолюции", — подытожила Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог рассказала, почему Россия, где штурмуют картонный Рейхстаг и голосуют "мертвые души", движется куда-то не туда.

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