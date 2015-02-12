Неоднозначные решения в Минске: на что согласилась Украина ради мира на Донбассе

Президенту Украины Петру Порошенко в Минске пришлось заключить очень неоднозначное соглашение.

В результате минских договоренностей Украина получит долгожданный мир в обмен на беспрецедентно широкие права Донбасса в рамках единой страны, пишет Новое время.

По мнению издания, подписанный документ не является новым и самостоятельным соглашением. Скорее его можно назвать развитием договоренностей, заключенных там же в сентябре 2014 года. Официально он так и называется: "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений".

Набор нейтральных мер по установлению мира соблюден в полной мере. Но, как отмечает издание, при всей важности прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации, главными пунктами документа все же являются те, где описаны политические действия, направленные на долгосрочное урегулирование конфликта. Проще говоря, условия заключения мира.

В соглашении, состоящем из 13 пунктов и одного примечания, существует несколько пунктов, описывающих будущее устройство Украины и место "некоторых районов Луганской и Донецкой областей" в ней. В тексте они идут почему-то не подряд: 4, 8, 9 и 11 пункты, а также приложение к документу.

Наиболее интересным из них является одиннадцатый, который обязывает Украину до конца 2015 года принять новую конституцию и ввести в действие постоянные законы об особом статусе Донбасса. О том, какой должна быть эта конституция и законы, подробно сказано в Примечании – наиболее интересной, пожалуй, части всего документа.

Примечание предписывает:

- обеспечить полную амнистию боевиков и их лидеров

- сделать русский официальным языком на территории Донбасса

- назначать местных судей и прокуроров только при согласии местных властей (читай – лидеров боевиков)

- признать субъектность этих властей, разрешив им заключать соглашения с Киевом

- обязать Киев содействовать развитию сотрудничества Донбасса с РФ

- признать законность отрядов боевиков, переименовав их в "народную милицию"

- ввести иммунитет от досрочного прекращения полномочий всем депутатам, избранным на контролируемых боевиками территориях

- обязать Киев "оказывать поддержку социально-экономическому развитию" Луганска и Донецка.

Только при безусловном соблюдении 11 пункта можно будет ввести в действие 9 пункт, в котором сказано об установлении украинского контроля над границей Луганской и Донецкой областей с Россией. До этого, очевидно, граница останется открытой.

В четвертом пункте документа описан примерный механизм формирования властей "некоторых районов Донецкой и Луганской областей".

Верховная Рада в течение месяца должна принять постановление со списком территорий и населенных пунктов, входящих в новый, по сути, регион Украины, в котором позднее пройдут выборы.

Хотя слово "федерализация" в документе ни разу не упоминается, подконтрольные боевикам территории получат очень широкие права.

Впрочем, заключить соглашение – это полдела. Его предстоит еще имплементировать. А с этим могут возникнуть сложности, поскольку лидеры боевиков уже заявили, что не в восторге от подписанного в Минске документа. Они же пообещали возобновить боевые действия в случае невыполнения Украиной хотя бы одного из его пунктов.

Тем не менее, сам факт прекращения кровопролития, а также планируемый обмен пленными – это большое дело. В конечном итоге, почти любое политическое решение можно повернуть вспять или заключить договор на новых условиях, но утраченные человеческие жизни уже не вернуть.

Как известно, в документе описаны меры по прекращению огня с 15 февраля. В числе прочего, предусмотрен отвод сторонами тяжелых вооружений на 25 километров от линии фронта, обмен пленными и заложниками, вывод иностранных войск и наемников, амнистию и помилование участникам боевых действий, доставка гуманитарной помощи и возможность проведения местных выборов по украинским законам.

Напомним, ранее был опубликован полный текст документа "нормандской четверки": боевики подписали 13 пунктов договора