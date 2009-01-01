Эксперт рассказал о кадровых перестановках в "ЛНР": Плотницкий заменяет неугодных

Лидер боевиков может уволить с должности нынешнюю так называемую зампреда "совета министров", отметил Тымчук.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в среде "шишек" квазигосударства распространяются сведения о планах лидера боевиков уволить так называемую зампреда "совета министров" Наталию Тихонскую.
"… в среде высших "чиновников ЛНР" распространяется информация о планах И. Плотницкого уволить в ближайшее время Н. Тихонскую… и назначить вместо нее И. Запорожцеву (на данный момент — заместитель руководителя "администрации главы ЛНР")", — отметил военный эксперт.
Ранее сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что в "ЛНР" обострилось противостояние между Игорем Плотницким и самопровозглашенным "министром" так называемого "МВД" псевдореспублики Игорем Корнетом.