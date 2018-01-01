"Это намек Путину": в Генштабе Украины объяснили, зачем декоммунизируют армию

Решение российского президента украинские военные восприняли как оскорбление.
По его словам, это является "подтверждением правильности нашего курса".
В Генштабе Украины это решение уже прокомментировали.
"Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистические и нацистские символики. Это намек", — цитирует RT свой источник в украинском Генштабе.
Ранее украинский политолог оценил решение Путина присвоить воинским частям РФ названия украинских городов. По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс.
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