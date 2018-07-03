"Это намек Путину": в Генштабе Украины объяснили, зачем декоммунизируют армию

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что подписал приказ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

По его словам, это является "подтверждением правильности нашего курса".

В Генштабе Украины это решение уже прокомментировали.

"Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистические и нацистские символики. Это намек", — цитирует RT свой источник в украинском Генштабе.

Ранее украинский политолог оценил решение Путина присвоить воинским частям РФ названия украинских городов. По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс.

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