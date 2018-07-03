Украинский разведчик объяснил смысл "дешевого пиара" Путина

Смысл решения президента РФ Владимира Путина присвоить российским воинским частям названия украинских городов заключается в том, чтобы поднять россиянам дух патриотизма на фоне экономического кризиса.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

"Сейчас у России нет никаких завоеваний, она имеет только потери, она имеет отрицательный международный имидж в мире, и этот имидж уже постепенно распространяется и в середине этой страны. Поэтому нужно к чему-то апеллировать, и чем-то захватывать свое общество и своих граждан", - пояснил Богдан.

По его словам, этот "дешевый пиар" направлен на внутреннего потребителя с тем, чтобы "как-то всколыхнуть патриотизм у российского общества".

"Такими вот акциями, шагами, пиарными, пропагандистскими режим хочет отвлечь, что характерно для всех тоталитарных режимов, внимание на ура-патриотизме, на псевдопатриотизм, от тех злободневных проблем, которые есть в обществе", - отметил разведчик.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".