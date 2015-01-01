Гендиректор о ситуации с лицензией 1+1: у государства есть интерес к активам телеканала

Слава Богу, что в стране нет механизмов национализации телеканалов, сказал Ткаченко.

Александр Ткаченко УНИАН

Генеральный директор "1+1 медиа"заявил, что администрации президента Петра Порошенко перед выборами невыгодно иметь неподконтрольный медиаресурс.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию с лицензией телеканала 1+1, пишет ТСН.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета (Юрий Артеменко — ред.) связывает ситуацию с продлением лицензии канала 1+1 с национализацией "ПриватБанка", — отметил управленец.

По его словам, в нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов. "Комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала 1+1", — считает гендиректор.

Также Ткаченко подчеркнул, что канал не является активом "ПриватБанка". "У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных беседах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет", — добавил топ-менеджер.

"Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиаресурс", — сказал он. Кроме того, Ткаченко заявил, что в законодательных нормах отсутствует информация о необходимости месяц (до 23 января 2017 года) ждать получения документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А идут разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад", — утверждает Ткаченко.

"Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", — рассказал гендиректор.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники 1+1 опубликовали обращение к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.