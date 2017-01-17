Геращенко рассказала, о чем мечтает Россия

"Минский процесс" делает важное дело, отметила первый зампредседателя Рады.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассказала в интервью Украинской правде.
В то же время политик подчеркнула, что хотя РФ не выполняет Минские договоренности, они работают.
"Минский процесс" делает важное дело... Если бы не было этих соглашений, не было бы санкций", — отметила собеседница.
По ее словам, "хотя соглашения не выполняются Россией, они работают, потому что привязаны к санкциям, поэтому это мечта России — дискредитировать "нормандский формат" и производный от него "минский процесс".
"Желание России — навязать формат двусторонних переговоров, в котором уже отсутствует фактор России и санкций в отношении нее", — добавила первый зампредседателя парламента.
Ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Украина релизует политическую часть Минских соглашений после того, как РФ и ее ставленники на Донбассе выполнят обязательства по прекращению боевых действий.