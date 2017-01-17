Геращенко рассказала, о чем мечтает Россия

"Минский процесс" делает важное дело, отметила первый зампредседателя Рады.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

мечтает дискредитировать(Украина, РФ, Германия, Франция) и производный от негопо урегулированию

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассказала в интервью Украинской правде.

В то же время политик подчеркнула, что хотя РФ не выполняет Минские договоренности, они работают.

"Минский процесс" делает важное дело... Если бы не было этих соглашений, не было бы санкций", — отметила собеседница.

По ее словам, "хотя соглашения не выполняются Россией, они работают, потому что привязаны к санкциям, поэтому это мечта России — дискредитировать "нормандский формат" и производный от него "минский процесс".

"Желание России — навязать формат двусторонних переговоров, в котором уже отсутствует фактор России и санкций в отношении нее", — добавила первый зампредседателя парламента.

Ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Украина релизует политическую часть Минских соглашений после того, как РФ и ее ставленники на Донбассе выполнят обязательства по прекращению боевых действий.