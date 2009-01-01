Глава Пентагона в Киеве: чего ожидать Украине?

Решение о помощи Украине летальным оружи Полторак, Мэттис ем может быть принято в Белом доме уже в ближайшие недели.

Джеймс Мэттис прибыл в Киев УНИАН

Приезд министра обороны США Джеймса Метиса в Киев накануне Дня Независимости и его участие в принятии парада вместе с коллегами из других государств-членов НАТО стали символичными. Равно как и прохождение по Крещатику наравне с украинскими воинами военных других стран-союзников Украины. Подобная демонстрация поддержки Киева в схватке с Кремлем вкупе с заявлениями, сделанными в последнее время за океаном, вызвала традиционный приступ истерики в российских СМИ, а руководство России получило четкий сигнал — рассчитывать на потепления отношений с Вашингтоном можно лишь при условии выполнения Минских соглашений, а не имитации этого процесса.

Расчет Владимира Путина на возможность оставить украинский вопрос на обочине большой политики не оправдался — новый хозяин Белого дома не готов закрывать глаза на его стремление перекроить границы, исходя из своих потребностей. Дональду Трампу нужны победы на внешних фронтах не меньше, чем на внутреннем, и снижать уровень влияния США на европейском континенте он не намерен. Попытки переключить внимание на Сирию, равно как и возникшее напряжение с Северной Кореей — не повод не замечать происходящего в центре Европы. В Киеве глава Пентагона заверил руководство Украины в том, что Вашингтон и впредь будет предоставлять нашей стране помощь в защите от агрессора и вместе с союзниками продолжать оказывать давление на Россию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Военный парад, забеги в вышиванках. Как в Украине отметили День Независимости, фото

В принуждении России к миру в последнее время США были более чем убедительны —Трамп подписал закон, усиливающий санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи, последствия которых еще предстоит оценить российским финансистам ближе к концу года, когда они будут подсчитывать недополученную прибыль от экспорта. Приостановлена выдача американских неимиграционных виз российским гражданам, а разговоры о предоставлении Украине летального вооружения уже перешли из разряда обсуждаемой возможности в категорию планов. После общения с президентом Украины Петом Порошенко Мэттис дипломатично ушел от ответа на вопрос о поставках американских "Джавелинов", отметив, что вопрос обсуждается, и он даст свои рекомендации Трампу для принятия решения. На данный момент вероятность положительного решения довольно высока.

На встрече с главой оборонного ведомства США Порошенко вновь поднял тему разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН. Но вот уже много месяцев отзыва на эту идею нет ни из Брюсселя, ни из Вашингтона. Там все еще продолжают верить в жизнеспособность Минских соглашений и в возможность убедить Путина им следовать. От России жестко требуют выполнять эти договоренности. Требуют как публично, так и на закрытых встречах в различных форматах. После встречи в Минске со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером идеолог проекта "Новороссия" Владислав Сурков завуалировал свой провал рассказом о якобы обсуждавшихся свежих идеях для разрешения конфликта. В то время как Волкер чуть позже прямо заявил, что Россия должна вывести свои войска и вооружение с Донбасса и только это позволит прекратить военные действия. Вашингтон требует подкрепить реальными действиями утверждение хозяина Кремля "Нас там нет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные НАТО, ветераны АТО и курсанты. Как в Киеве прошел парад, опубликованы фото

В Киеве Мэттис в очередной раз подчеркнул, что США никогда не признает аннексию Крыма. В ходе недавнего визита в Севастополь Путин дал понять, что "Крымнаш" станет гвоздем его будущей президентской кампании, даже дату выборов назначили на 18 марта, когда полуостров объявили частью России. Эйфория от "возвращения Крыма в родную гавань" среди россиян уже сошла на нет, но для кремлевских творцов иной реальности не составит труда зажечь ее с новой силой и подать в качестве ключевой победы третьего президентского срока Путина. Очевидно, российские СМИ взахлеб будут рассказывать о чуде превращения полуострова в райский уголок, взращивая до гигантских размеров чувство гордости за президента, способного повернуть реки вспять. И отвлекая внимание от многочисленных проблем в российской глубинке. Сколько бы ни повторяли в Москве мантру, что вопрос Крыма закрыт, администрация Трампа четко обозначила — они считают иначе. Что особенно важно, учитывая заявления некоторых европолитиков о том, что сначала необходимо решить проблему Донбасса, а потом уже думать о Крыме.

Накануне Дня Независимости в ходе телефонного разговора лидеры "нормандской четверки" договорились об очередном перемирии на Донбассе, которое в первый же день было нарушено. Не исключено, что соблюдение договоренности о "школьном перемирии" станет тестом на готовность Путина прислушаться к приведенным за последнее время аргументам на разных встречах и подкрепленных конкретными жесткими действиями. От того, как хозяин Кремля пройдет этот тест, будут зависеть дальнейшие действия Вашингтона по украинскому вопросу. Если перемирие так и не наступит, решение о помощи Украине летальным оружием может быть принято в Белом доме уже в ближайшие недели.

Наталия Гейчук