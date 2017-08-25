Военный парад, забеги в вышиванках. Как в Украине отметили День Независимости, фото

25 августа 2017, 00:32

В частности, в Кривом Роге состоялся велопробег, в Житомире — шахматный фестиваль.

  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Военный парад в Киеве УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде УНИАН
  • Забег в вышиванках в Днепре УНИАН
  • Забег в вышиванках в Днепре УНИАН
  • Забег в вышиванках в Днепре УНИАН
  • Забег в вышиванках в Днепре УНИАН
  • Забег в вышиванках в Днепре УНИАН
  • Священнослужители молятся за Украину в Мариуполе УНИАН
  • Священнослужители молятся за Украину в Мариуполе УНИАН
  • Священнослужитель сажает цветы в Мариуполе УНИАН
  • Забег в вышиванках в Одессе фото: dumskaya.net
  • Забег в вышиванках в Одессе фото: dumskaya.net
  • Забег в вышиванках в Одессе фото: dumskaya.net
  • Забег в вышиванках в Одессе фото: dumskaya.net
  • Велопробег в Кривом Роге 1kr.ua
  • Велопробег в Кривом Роге 1kr.ua
  • Велопробег в Кривом Роге 1kr.ua
  • Велопробег в Кривом Роге 1kr.ua
  • Парад вышиванок в Кропивницком dozor.kr.ua
  • Парад вышиванок в Кропивницком dozor.kr.ua
  • Парад вышиванок в Кропивницком dozor.kr.ua
  • Парад вышиванок в Кропивницком dozor.kr.ua
  • Парад вышиванок в Сумах Dancor.sumy.ua
  • Парад вышиванок в Сумах Dancor.sumy.ua
  • Парад вышиванок в Сумах Dancor.sumy.ua
  • Парад вышиванок в Сумах Dancor.sumy.ua
  • Шахматный фестиваль "Независимость-2017" в Житомире фото: zhitomir.info

В День Независимости Украины — 24 августа — в ряде городов государства прошли мероприятия, приуроченные к празднику.

В частности, в Киеве был военный парад, в Днепре и Одессе — забеги в вышиванках.

В Кривом Роге состоялся велопробег, а в Мариуполе священнослужители помолились за страну и посадили цветы в цветах его флага.

В Кропивницком прошел парад вышиванок, участники шествия — несколько сотен горожан — колонной от памятника Ангелу-хранителю к площади Героев Майдана, там они почтили память погибших воинов АТО минутой молчания, после чего спели гимн Украины, пишет dozor.kr.ua

В Сумах тоже был парад вышиванок, около полутысячи его участников с оркестром прошлись по центральным улицам города, говорится на dancor.sumy.ua. В Полтаве День Независимости начали с торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и погибшим украинским казакам, потом наградили почетными нагрудными знаками и знаками отличия участников АТО и вручили премии им. Самуила Величко, сообщает kolo.news.

В Ужгороде активисты поучаствовали в патриотической акции "Молитва за Украину". В Житомире в этом году местные власти решили отменить шествие, возложение цветов к памятникам и памятным знакам и отметить праздник  по-новому — на Михайловской улице разместили несколько локаций, там играли дети, для них проводили мастер-классы, состоялся шахматный фестиваль "Независимость-2017", написало zhitomir.info.

Ранее сообщалось, что в Киеве в военном параде приняли участие ветераны и участники АТО, лицеисты и курсанты высших военных заведений, а также — впервые — военнослужащие стран-членов НАТО

Фото: dumskaya.net1kr.uadozor.kr.uadancor.sumy.uazhitomir.info

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев парад вышиванки День независимости военный парад Молитва за Украину забег в вышиванках
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять