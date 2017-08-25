Военный парад, забеги в вышиванках. Как в Украине отметили День Независимости, фото

В День Независимости Украины — 24 августа — в ряде городов государства прошли мероприятия, приуроченные к празднику.

В частности, в Киеве был военный парад, в Днепре и Одессе — забеги в вышиванках.

В Кривом Роге состоялся велопробег, а в Мариуполе священнослужители помолились за страну и посадили цветы в цветах его флага.

В Кропивницком прошел парад вышиванок, участники шествия — несколько сотен горожан — колонной от памятника Ангелу-хранителю к площади Героев Майдана, там они почтили память погибших воинов АТО минутой молчания, после чего спели гимн Украины, пишет dozor.kr.ua.

В Сумах тоже был парад вышиванок, около полутысячи его участников с оркестром прошлись по центральным улицам города, говорится на dancor.sumy.ua. В Полтаве День Независимости начали с торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и погибшим украинским казакам, потом наградили почетными нагрудными знаками и знаками отличия участников АТО и вручили премии им. Самуила Величко, сообщает kolo.news.

В Ужгороде активисты поучаствовали в патриотической акции "Молитва за Украину". В Житомире в этом году местные власти решили отменить шествие, возложение цветов к памятникам и памятным знакам и отметить праздник по-новому — на Михайловской улице разместили несколько локаций, там играли дети, для них проводили мастер-классы, состоялся шахматный фестиваль "Независимость-2017", написало zhitomir.info.

Ранее сообщалось, что в Киеве в военном параде приняли участие ветераны и участники АТО, лицеисты и курсанты высших военных заведений, а также — впервые — военнослужащие стран-членов НАТО.

Фото: dumskaya.net, 1kr.ua, dozor.kr.ua, dancor.sumy.ua, zhitomir.info