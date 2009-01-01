"Груз 200". Десятки грузовиков вывозят тела уничтоженных оккупантов в Россию

Машины замечены в Донецке, Макеевке и Харцызске, сообщает разведка и активисты.

Грузовик с "грузом 200", иллюстрация facebook.com

После, около полтысячи террористов оказались в госпиталях и местных больницах, а сотни тел российских военнослужащих и наемников вывозят в РФ.

Так, 5 февраля из морга областной больницы Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону были отправлено два автомобиля КамАЗ с "грузом 200", сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Кроме того, со стороны Макеевки на Харцызск (авторазвязка "кольцо 4/13", район Макеевки) прошли 7 грузовых автомобилей с надписью "Груз 200". Ранее в этом же районе были зафиксированы на стоянке 10 грузовиков также с надписью на бортах "Груз 200", дальнейшее направление движения — в сторону РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, командование боевиков не хочет забирать с поля боя тела террористов, уничтоженных под Авдеевкой, хотя украинская сторона неоднократно предлагала представителям ДНР обеспечить "режим тишины" в районе промзоны Авдеевки, для поиска и вывоза тел убитых боевиков.