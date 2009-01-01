Итоги недели. Усиление НАБУ, схватка в Гааге и маневры вокруг Минска

Киеву жизненно необходимо бороться за ослабление российских позиций и укрепление украинских.

Евгений Магда

Борьба НАБУ и примкнувших к нему активистов за содержание Романа Насирова в следственном изоляторе до суда завершилась препровождением отстраненного главы ГФС в Лукьяновский СИЗО. Очевидно, главную роль в этом вопросе сыграла информация о венгерском гражданстве и британском подданстве главного фискала. Парламентарии из группы поддержки продемонстрировали, что по-прежнему остаются лидерами мнений в соцсетях, но не спешат менять Уголовно-процессуальный кодекс, прорехи в котором слишком давно стали очевидными. Чисто психологически НАБУ сумело переступить "красную черту", задержав "большую рыбу", и теперь может бороться за усиление своих позиций.

Забавно наблюдать, как суд по мере пресечения для Насирова попытались использовать в своих интересах и другие политики. Парламентская фракция БПП в который уже раз продемонстрировала собственную многовекторность, "Национальный корпус" обеспечил группу крепких ребят в брендированных шапках и куртках, Михеил Саакашвили — собственное присутствие. Надо сказать, что последние заявления лидера Руха новых сил, утверждающего, что у партии уже десятки тысяч зарегистрированных членов, а самого его Банковая не пускает на телевидение, вызывают улыбку — уж кто-кто, а Саакашвили умеет создавать информационные поводы.

Кабинет министров на ситуацию вокруг Романа Насирова ответил сообщением о практически подготовленном законопроекте о Службе финансовых расследований, призванной прийти на смену вызывавшей массу нареканий со стороны бизнеса налоговой милиции. Правда, политическая конъюнктура, да и обычна расхлябанность слуг народа не позволяет предположить, что его оперативно внесут в повестку дня и рассмотрят. Пиариться на деле главного налоговика и работать над изменениями базы налогообложения, как говорят в Одессе, две большие разницы. Владимир Гройсман накануне Международного женского дня в родной Виннице дал понять, что отечественное здравоохранение ожидают перемены к лучшему.

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В Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России. Наша страна обвиняет оппонента в нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении всех форм дискриминации. Следует понимать, что в мире сегодня нет судебной инстанции, способной запретить России вмешиваться во внутренние дела Украины, однако бороться за ослабление российских позиций и укрепление украинских жизненно необходимо. Благодаря усилиям украинской стороны российская порадовала откровением о "найденном в шахтах оружии", чем, по большому счету, проявила неуважение к суду. Ожидать оперативного решения суда в Гааге не стоит, в этом вопросе процесс важнее результата.

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Павел Климкин успел побывать в Вашингтоне и Париже, где обсуждал с американским и французскими коллегами перспективы урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма. Заметное оживление отношений с Соединенными Штатами в первые сто дней президентства Дональда Трампа — приятный сюрприз, который желательно облечь в форму встречи американского и украинского президентов в ближайшее время. Пользуясь заокеанской политической ситуацией, Климкин напомнил американским сенаторам, что санкции против России нужно не ослаблять, а усиливать.

Что касается Минского формата, то его сохранение сегодня выглядит скорее формальностью и фоном для поиска новой матрицы урегулирования российско-украинского конфликта. Проблема, по большому счету, одна — вынудить ведущую себя подчеркнуто агрессивно Россию сесть за стол переговоров в новом формате. Пока публичного пути ее решения нет.

Евгений Магда