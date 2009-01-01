Итоги недели. Заокеанский визит, имитация под куполом и гримасы Фемиды

Порошенко подчеркнул, что США поддерживают украинское видение алгоритма размещения миротворцев на Донбассе.

Евгений Магда

Трибуна Генеральной Ассамблеи ООН для Петра Порошенко выглядит практически идеальным местом для донесения своего видения ситуации в нашей стране и системе международных отношений. Президент Украины напомнил лидерам государств-членов Объединенных Наций о нарушении прав человека в Крыму, о преступлениях оккупантов на Донбассе, о гражданах Украины, ставших пленниками Кремля. Доводам Порошенко вторили лидеры государств-союзников Украины — Анджей Дуда и Даля Грибаускайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко в США, или Игра на своем поле

Встреча Порошенко с Дональдом Трампом проходила в рамках общения 45-го президента Штатов с лидерами стран, демократия в которых подвергается угрозе. О том, что эта угроза исходит от России, в этом году в Нью-Йорке говорили все более активно. Трамп отметил заметный прогресс в двусторонних отношениях, случившийся после летнего рандеву с украинским коллегой. Порошенко подчеркнул, что США поддерживают украинское видение алгоритма размещения миротворцев на Донбассе, где "голубые каски" должны быть введены на всю территорию конфликта. Исходя из того, как постоянно меняется в вопросе миротворцев российская позиция, предстоит серьезный политический торг по этому вопросу. Кстати, появление Порошенко в эфире Fox News (ТВ-канала, последовательно поддерживающего Трампа), выглядит хорошим сигналом для Украины.

Парламентарии тем временем поработали спокойно, особо не напрягаясь, выполняя формальности в отношении поправок к закону о судебной реформе, внесение которых выглядит попыткой отодвинуть голосование за преобразования в пенсионной системе. Обращение премьера Владимира Гройсмана к бывшим коллегам не возымело эффекта, и тот пустил в ход аргумент о своей возможной отставке. Юлия Тимошенко привычно подвергла критике действия власти, парламентарии-активисты провели пикет на Банковой, а группа "Воля народа" сумела избежать роспуска.

Продолжает удивлять украинская Фемида, представители которой словно решили собственными действиями подтвердить целесообразность судебной реформы. Впрочем, особняком в этом вопросе стоит вызов на допрос в СБУ бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, которому экс-коллеги инкриминируют незаконное пересечение воздушной границы страны в 2014-2015 годах в компании Виктора Медведчука. Наливайченко, конечно же, вспомнил, что сегодня он оппозиционный политик, и отрицает версию следствия.

Из СИЗО под домашний арест вышла бывший мэр Славянска Неля Штепа, которой активно прогнозируют успешную политическую карьеру. Суд в Черноморске не признал достаточными доказательства следствия в "деле 2 мая", отпустив фигурантов из-под стражи, но несколько из них были повторно взяты сотрудниками СБУ под стражу в зале суда.

Михеила Саакашвили, продолжающего "турне громких заявлений" по областным центрам Украины, Мостиский суд оштрафовал на 3400 гривен за незаконное пересечение границы. Двое судей из Днепропетровской области попытались "решить вопрос" за 300 тысяч долларов с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, но были задержаны сотрудниками СБУ.

Евгений МАГДА