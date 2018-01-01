Избиение Найема. Нардеп попросил предоставить ему госохрану из-за угроз

Нардеп не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.
Нардеп не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Несмотря на это, на электронную почту нардепу начали поступать угрозы, говорится в сюжете ТСН.
Многочисленные угрозы касаются не только Найема, но и его близких. Политик боится за свою жизнь. Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.
Отметим, накануне в Азербайджане правоохранителями задержан Магомед-Амин Саитов, который подозревается в избиении Найема.
Напомним, ранее сообщалось, что избившим Найема кавказцам грозит до пяти лет тюрьмы.
В то же время брат Магомеда-Амина Саитова — Ахмед рассказал свою версию происшествия с Найемом.
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