В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении Найема

В Азербайджане правоохранителями задержан Магомед-Амин Саитов, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая.

"5 мая будет правоохранители Азербайджана по требованию украинской следствия задержали подозреваемого. Начато экстрадиционные процедуры", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Аваков напомнил, что инцидент произошел 30 апреля в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения.

"Четвертый участник — через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его лицо еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", — отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что избившим Найема кавказцам грозит до пяти лет тюрьмы.

В то же время брат Магомеда-Амина Саитова — Ахмед рассказал свою версию происшествия с Найемом.