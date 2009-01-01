Кибератаки и дезинформация. Западные СМИ рассказали, как РФ устраивала антиукраинские акции в Европе

Касука получил сообщение в Facebook, в которых ему предлагались деньги за организацию уличных акций протеста.

РФ устраивала антиукраинские акции в Европе Reuters

Россия устраивала антиукраинские протесты в других странах, таких как Польша и Чехия, а также о вмешивалась в американские выборы

Об этом идет речь в расследовании New York Times, сообщает ТСН.

Так, однажды, работая на своем компьютере Ладислав Касука получил сообщение в Facebook, в которых ему предлагались деньги за организацию уличных акций протеста.

Сообщения приходили ему смесью русского и искаженного чешского языка и предлагали за деньги наличкой провести уличные демонстрации. Изначально чешскому сталинисту Касуке предложили 300 евро, за что он должен был купить знамена и другую атрибутику для акции протеста в Праге против НАТО и прозападного правительства в Украине. Позже ему было предложено 500 евро, чтобы купить видеокамеру, заснять действия и опубликовать видео онлайн.

"Это было немного необычно, так что я был удивлен", — вспоминает Касука в недавнем интервью в торговом центре на север от Праги, где он работает по вопросам безопасности и технического обслуживания.

Однако, мужчина решил, что деньги пойдут на благое дело — остановить распространение НАТО и западных капиталистических путей в бывших коммунистических странах Восточной Европы, положения, которые совпадают с его взглядами, поэтому он принял предложение.

Весь процесс организации протестов происходил через соцсети. В общем Касука получил 1,5 тысячи евро денежных переводов летом 2014 года. Они были частью неистовой, впрочем неуклюжей, кампании, которая финансировалась из Москвы и была срежиссирована Александром Усовским, писателем, рожденным в Беларуси, русско-националистическим агитатором и идеологическим наемником в битве за сердца и умы между Россией и Западом.

В сравнении с предполагаемым вмешательством России в недавние президентские выборы во Франции и Соединенных Штатах, от деятельности господина Касуки и других подобных ему были небольшие последствия. Мужчина принадлежит к краю чешской политики, и никогда не стремился к какой-либо более высокой должности, чем местный советник в городе Мельник, на север от Праги, где он живет со своей девушкой.

О сотрудничестве Касуки с Усовским стало известно из сообщений электронной почты, Facebook и других данных, извлеченных украинскими хакерами из компьютера Усовского. Это пролило свет на стратегию влияния России: брать независимых активистов, которые продвигают свою программу за границей, а поддержку оказывать со стороны российских олигархов и других близких к Кремлю, но не самого российского государства.

Усовский фокусировался на маргинальных политических игроках в Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, однако его усилия принесли мало плодов. Протесты, организованные Касукой и другими, привлекали небольшое количество людей. Пророссийские сайты, которые Усовский помогал создать, перестали существовать. Польский политик, с которым он был в контакте, Матеуш Пискорский, был арестован в прошлом году по подозрению в шпионаже в пользу России.

Впрочем, Усовский все равно планировал бюджеты и строил планы для потенциальных покровителей в Москве в начале этого года.

Его коммуникации разоблачают проблеск на российские мысли, амбиции и разочарования. Его отношения с ассистентом Константином Малофеевым, миллиардером-националистом, который подпал под санкции США за его поддержку пророссийских повстанцев на востоке Украины, особенно примечательны.

После того, как Усовскому удалось организовать несколько крошечных демонстраций в Праге, Варшаве и других городах, его помощник Малофеев потребовал в октябре 2014 года, чтобы Усовский разработал "четкий, конкретный и реалистичный план прихода к власти пророссийских сил".

Стоит отметить, что Малофеев отказался от интервью, а его пресс-секретарь, Надежда Новоселова, сказала, что миллиардер и его сотрудники не имели ничего общего с Усовским.

Малофеев получил репутацию этакой версии американского Джорджа Сороса в Кремле, венгерско-американского миллиардера, к которому прозападные силы во всей Восточной Европе часто обращаются за деньгами. В отличие от Сороса, состоятельные россияне, которые поддерживают активистов за границей, обычно пытаются сохранить свои роли и расходы в секрете. Это позволяет и Кремлю держать дистанцию.

Так, Малофеев в прошлом заявлял, что он поддерживал только гуманитарную работу, а не принимал участия в политических перипетиях.

Отчеты, в которых говорится о том, что Россия использовала кибератаки и дезинформацию во время американских выборов, убедили многих, что в Москве работает сложная машина влияния. Но интервью с несколькими сотрудниками Усовского и содержание сообщений с его компьютера позволяют предположить, что воздействие осуществлялось беспорядочно и хаотично, в том числе из-за денежных разборок, очных противостояний и абсурдно искаженных взглядах о том, как работает политика за пределами России.

Заместитель директора по европейским ценностям, исследовательской группы, которая финансируется с Запада и отслеживала влияние российской кампании и заявила, что Усовский казался настолько далеким от реальности, что он мог быть "приманкой", чтобы заставить людей говорить: "Смотри, эта вся угроза со стороны России — вещь несерьезная".

Другие, однако, видят в Усовском свидетельство желания России делать ставку на оппортунистов, несмотря на их шансы на успех.

По словам бывшего чиновника МИД Словакии Даниэля Мило, Усовский является хорошим примером российских методов.

"Он маленький винтик в большой промышленности. Таких может быть там несколько десятков", — сказал Мило.

Как отмечает издание, Усовский отказался дать интервью New York Times бесплатно. Но в ответ на вопросы, присланные по электронной почте, он подтвердил, что его компьютер был взломан и не отрицал подлинность сообщений, просочившихся в Сеть.

Усовский начал свою работу в 2014 году на волне националистического подъема в Москве после аннексии Крыма и широко распространенного мнения среди российской политической и бизнес-элиты, что европейские санкции против России быстро растворятся.

Он создал сеть сайтов на разных языках, в которых говорилось о славянском единстве, арендовал офис в Братиславе и создал фиктивный фонд номинально посвященный пропаганде культуры.

На вопрос по электронной почте, сколько денег он получил от спонсоров в Москве, Усовский возразил получения любой суммы. Потом, когда ему прислали копию его сообщения датированного октябрем 2014 года, в котором говорилось о том, что он получил 100 тысяч евро за финансирование "подготовительного этапа" своей работы в Восточной Европе, он перестал отвечать на запросы. Предполагают, что деньги он получал от Малофеева.

Хотя он никогда не был близким привидения любой пророссийской группы к власти, Усовский смог разглядеть партнеров в Центральной и Восточной Европе, которые были готовы принять его помощь. Он также показал, какую власть имеет Интернет в том, чтобы усиливать голоса тех, кто в меньшинстве, и выдавать небольшие демонстрации за огромные мировые события. Он работал в тесном сотрудничестве с контролируемыми государством российскими новостными агентствами, чтобы деятельность его чешских, словацких и польских сотрудников получила широкое освещение.

Например, чех Касука регулярно выступает в российских СМИ как эксперт по событиям в Чехии и чешской геополитики. Однажды в интервью RT он сказал, что Соединенные Штаты могли бы сбросить атомную бомбу на Украину и обвинить в этом Россию, чтобы создать повод для войны. И небольшой митинг, который организовал таки Касука в Праге, был показан на "Первом канале" в РФ.

Впрочем, сам Усовский никогда не хотел попадать в поле внимания. Когда словацкая группа "Мирный воин" хотела поблагодарить его на митинге за его финансовую поддержку, он быстро наложил вето на эту идею.

После того, как его главный покровитель Малофеев стал более охлажденно смотреть на амбициозные, но нереальные политические планы Усовского, последний все более отчаянно нуждался в деньгах. Так, в марте 2015 года он попросил у Малофеева 292700 евро для "польских друзей", чтобы выиграть места в парламенте. Он также попросил 10 тысяч евро для ультраправой венгерской партии и 3000 евро для неофашистской военизированной группы под названием Венгерская гвардия.

Очевидно, он был отброшен Малофеевым. Тогда Усовский начал засыпать других перспективных российских "доноров" подробными планами относительно "пророссийской пятой колонны", заявив, что он может уничтожить "в Европе антироссийский фронт", направляя деньги на политиков, которые выступают против НАТО и Европейского Союза.

Поэтому Усовский и направил деньги на чешского сталиниста Касука. Этот недорогой проект мог держать его и дальше в игре. Впрочем Касука, в отличие от польских партнеров Усовского, не нуждался в деньгах постоянно, и даже отказался от них, когда баллотировался в городской совет города Мельник в 2014 году.

Но Касука потерял интерес к уличной политике. Хотя он все еще контактирует с Усовским через соцсети, он сейчас сконцентрировался на написании произведений о риске войны, достижениях Сталина и страданиях, вызванных капиталистической эксплуатацией.

"Мне все равно, идут ли деньги из Кремля или из Америки, до тех пор, пока это помогает делу. Важной является идея", — считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США хотят ввести новых санкции против России за кибератаки и агрессивные действия.