В США хотят ввести новых санкции против России за кибератаки и агрессивные действия

В Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) внесли законопроект о введении новых санкций против России за кибератаки и другие агрессивные действия.

Автором законопроекта стал сенатор от Республиканской партии Алекс Муни, пишет Украинская правда.

Проект предусматривает введение санкций против компаний, которые сотрудничают с российской разведкой или оборонной отраслью.

Также сенатор предлагает ввести санкции в отношении нефтегазового и ядерного секторов, покупателей российских государственных облигаций и госкомпаний.

Автор документа, предлагает также усложнить процесс отмены этих и уже существующих санкций. Для того, чтобы отменить санкции президенту США придется доказать, что это необходимо в интересах национальной безопасности США.

Ранее администрация США ввела санкции в отношении восьми российских предприятий и организаций, нарушивших закон INKSNA, запрещающий поставки вооружений, оружейных технологий и товаров двойного назначения в Иран, Северную Корею и Сирию.

Напомним, 31 марта секретарь Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России будут действовать до возвращения оккупированного Крыма Украине и выполнения РФ Минских соглашений.