Киев и Варшава договорились по вопросу обучения польского нацменьшинства в Украине

Декларация будет опубликована позже к концу недели.

До конца этой недели Украина и Польша подпишут документ, который гарантирует польскому меньшинству в Украине обучение на родном языке на прежних началах.

Во вторник об этом договорились министры национального образования обеих стран, сообщает "Польское радио".

По словам польского министра Анны Залевской, которая в Киеве встретилась с украинским министром Лилией Гриневич, во время бесед было подтверждено действие польско-украинского взаимопонимания об обеспечении нацменьшинствам обучения на родных языках.

"Декларация будет опубликована позже к концу недели. Ее подпишет г-жа министр и я, чтобы подтвердить наши устные декларации, тут тоже будет упомянуто двустороннее понимание. Мы хотим успокоить поляков в Украине — они и впредь смогут учиться на родном языке", — заявила Залевская.

Министр национального образования Польши напомнила, что новый украинский закон об образовании вызвал определенные сомнения польской стороны: "Там было написано, что язык национальных меньшинств (а нас интересуют поляки), будет обязательным с первого до четвертого класса школы. А потом появляется слово "может". Мы не скрывали, что этот пункт вызвал наши сомнения".

Ранее "Главред" сообщал, что новый закон об образовании встретился с острым сопротивлением Румынии и Венгрии. Ведь в румынских и венгерских школах в Украине вся программа преподавания ведется на языках этих меньшинств.

Больше по теме читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Урок украинского для венгров, или На западном фронте – без перемен".