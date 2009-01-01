Кравчук назвал самую серьезную ошибку властей Украины

Наши государственники должны принять закон об оккупированных территориях, считает экс-президент.

Леонид Кравчук УНИАН

Самой серьезной ошибкой властей Украины является то, что до сих пор не принят закон, который бы регламентировал отношения с

Об этом первый президент украинского государства Леонид Кравчук рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, происходит странное дело — мы воюем, а когда садимся за стол переговоров или подписываем документы, то у нас войны нет, у нас — АТО.

"Я считаю, что самой важной или самой серьезной ошибкой украинских властей является то, что до сих пор не принят закон, который бы регламентировал наши отношения с оккупированными территориями", — отметил он.

Кравчук считает, что "законом должны быть определены все абсолютно конкретные шаги". "Происходит странное дело. Мы воюем. На всех форумах, во всех речах наши руководители, и не только наши, говорят о том, что у нас война и Россия агрессор", — добавил экс-президент.

"А когда мы садимся за стол переговоров или подписываем документы, то у нас войны нет, у нас есть АТО. Это совсем другая юридически правовая формула. Последствия такого статуса совершенно другие, чем последствия агрессии или войны", — сказал он.

"Поэтому в ближайшее время, если наши политические силы, наши государственники являются серьезными и ответственными, они должны принять закон об оккупированных территориях. Проекты таких документов в парламенте есть, их надо рассмотреть и принять в ближайшее время, иначе это закончится конфликтами", — подчеркнул первый президент.

Ранее Леонид Кравчук говорил, что "минский процесс" для урегулирования конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины — территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ.