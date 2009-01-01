Кравчук о производстве ядерного оружия: если может Северная Корея, то может и Украина

Кравчук отметил, что сейчас идет манипуляция ядерным оружием.

Леонид Кравчук УНИАН

Украина может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и наше государство. Но любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью 112 Украина.

"Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир. Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине — я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия", — заявил Кравчук.

По его словам, если речь идет о восстановлении ядерного оружия, то с самого начала, когда был поставлен такой вопрос, политики записали эту тему в одну из популистских и манипулятивных. И сейчас идет манипуляция ядерным оружием.

"Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины — я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение. Речь идет о восстановлении ядерного оружия. Когда этот вопрос ставился в мое время — мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 млрд долл. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги", — отметил экс-президент.

Напомним, военный эксперт Валентин Бадрак объяснил, почему Украина должна наладить производство собственной крылатой ракеты.

Видео: 112 Украина