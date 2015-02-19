Экс-генсек НАТО о ядерном разоружении Украины: я был не прав

Идея ядерного разоружения не оправдала себя и привела к выборочному сокращению ядерного арсенала в мире, в результате чего Украина в обмен на одностороннее разоружение получила гарантии, которые не выполняются, заявил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон (1999-2004).

Об этом он написал в Herald Scotland, передает Укринформ.

"Я верил, что отказавшись от ядерного оружия, мы инициируем и начнем позитивную цепную реакцию. Я был неправ. Как министр обороны этой страны (занимал должность министра обороны Британии с 1997 до 1999 – ред.) я был ответственным за наибольшее сокращение ядерного арсенала, но это не привело к тем же действиям в других местах", - написал Робертсон.

Он отметил, что Будапештский меморандум от 1994 года "за отказ Украины от третьего по величине в мире ядерного арсенала" предоставлял "клятвенные заверения безопасности из России, США и Великобритании".

Робертсон добавил, что при наличии ядерного арсенала в Украине еще неизвестно, как сложилась бы ситуация в Крыму и на востоке.

"И логично спросить, был бы Крым захвачен и восток Украины оккупирован, если бы сохранили ядерные вооружения?", - говорится в публикации.

Автор также предостерегает, что невыполнение обязательств, взятых в Будапеште в 1994-ом, пренебрежение в настоящее время политикой соблюдением может привести к тому, что мир в ближайшие 50 лет станет перед новыми, "известными и неизвестными", угрозами.

Напомним, ранее сообщалось, что у Порошенко заявили, что ядерного оружия в Украине не будет.