Кремль готовит Россию к большой войне — Порошенко

Порошенко заявил, что поддержка Украины со стороны Запада — важный фактор, который позволяет отражать российскую агрессию.

Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но всё российское государство.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в парламенте, пишет УНИАН.

Глава государства напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировки для проведения спецоперации по захвату Крыма. Он также отметил, что в июле 2008 года проходили учения "Кавказ-2008" и тогда российские войска, вместо того, чтобы с полигонов возвратиться в пункты постоянной дислокации, напали на Грузию.

"Кстати, 2 сентября исполнилось 9 лет, как ваши предшественники именно в этом зале, проявив абсолютную политическую близорукость и безответственность, провалили постановление о признании России страной, совершившей военную агрессию против суверенной и независимой Грузии", — подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что нынешние учения, которые продлятся целых два месяца, значительно более масштабные и "только представьте, контроль сейчас за железнодорожным движением на направлениях переброски войск от акционерного общества "Российские железные дороги" передается управлению военных сообщений департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ".

"Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но всё российское государство", — подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что политико-дипломатическая поддержка Украины со стороны Запада в сочетании с минским договоренностями, это важный фактор, который позволяет нам отражать российскую агрессию, но настоящим гарантом независимости Украины являлется ВСУ.

"Но главная заслуга в том, что линия столкновения проходит в районе Северского Донца, а не по Днепру, принадлежит Вооруженным Силам Украины", — подчеркнул Порошенко. Он отметил, что также большая заслуга Национальной гвардии и других структур сектора по обороне и безопасности.

Напомним, Порошенко привел доказательства подготовки РФ к наступательной войне континентального масштаба