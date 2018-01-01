Крымские татары поставили Порошенко ультиматум по Крыму

Если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией", крымские татары устроят массовые акции в Киеве.

С таким заявлением выступил один из координаторов блокады Крыма и бизнесмен Ленур Ислямов в эфире передачи Романа Скрыпина "18+".

"Я бы не сказал, что Украина ничего не делает для возврата Крыма. Она делает, но недостаточно, конечно. До сих пор не принята конституционная реформа в статье 10 - это, я слово "позор" не скажу, но это очень большая ошибка. Потому что крымские татары держаться только благодаря тому, что верят, что материковая Украина изменилась, изменилось отношение к крымскими татарам, что мы уже не west-oriental gentlemens, не wog-мэны, а такие же полноценные граждане Украины, как и любой другой украинец", - отметил Ислямов.

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По его мнению, президент Петр Порошенко ошибся, в одном из своих выступлений произнеся не "национально-территориальная автономия", а "национально-культурная автономия". Речь идет о закреплении в украинской Конституции статуса крымских татар, национально-территориальной автономии и признании органов национального самоуправления.

"Если Порошенко не ошибся, то это будет... у гаранта есть много разных слов, которые он не сделал. Но я не хочу сейчас высутпать его судьей, потому что у нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев народ уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится, и держится очень достойно. Украинским татарам говорили, что Украины больше нет, но крымские татары верят, что Украина есть. Поверьте мне, возле Верховной рады не такой палаточный городок будет, которым был "МихоМайдан. Это еще как сработает, крымские татары в этом специалисты", — подчеркнул он.

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По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы - "очень большая ошибка" Порошенко, а крымские татары хотят вернуться в Крым со своей автономией. Бизнесмен также высказал мнение, что до аннексии Крыма к татарам на материковой части Украины относились с предубеждением.

"В любой области Украины не было столько СБУ, "Альфа" и "Беркута", сколько в Крыму. У Меджлиса концепция ненасильственной борьбы - ну как мы можем бороться, если мы малочисленный народ. Меджлис стоит на мирном пути - и сейчас тоже. Чубаров по жизни пацифист, никаких военных подраздлений, он считает, что все должна делать власть, и то, что он согласился на гражданскую блокаду - это для него просто верх... Поэтому была концепция, что при любой власти - Тимошенко, Ющенко, Кравчук, Кучма - мы должны оставаться у себя в Крыму, как расстущая трава, пока по ней проходят мамонты. Мы пережили две депортации, и сейчас мы в депортации, мы в Украине, это дружеский нам народ, но мы должны быть в Крыму. Я не могу без Крыма", - отметил координатор блокады Крыма.