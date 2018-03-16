Выборы Путина: кто в Украине пойдет на избирательные участки?

"#НеГолосую", - такой хэштег появился на аватарках в социальных сетях гражданских активистов - иммигрантов из России. В день президентских выборов в РФ, 18 марта, они отказываются идти на избирательные участки.

Неубедительная Украина

Выборы президента России в оккупированном Крыму – теоретическое основание для Украины и мира не признавать их результаты. Отечественное Министерство иностранных дел отправило в МИД РФ ноту протеста. В ней написано, что выборы в консульских учреждениях России на территории Украины могут состояться при двух условиях: отказ от выборов в Крыму и попыток организовать что-то подобное на Донбассе.

Москва предупреждение игнорирует. Более того, действующий президент Путин собирается вновь посетить Крым, где показательно бросить бюллетень в урну.

"Как будут проходить выборы, мы видели в 2016 году на примере голосования в Госдуму. Сейчас все развивается по тому же сценарию – Украина выдвигает России требования не проводить выборы на оккупированных территориях Крыма, Россия в хамской форме эти требования отвергает", - констатирует российский гражданский активист Михаил Агафонов, живущий ныне в Украине. Он – фигурант дела публициста Бориса Стомахина, приговоренного в РФ в апреле 2015-го к семи годам строгого режима по обвинению в призывах к терроризму.

Официально Россия прикрывается Венской конвенцией о дипломатических и консульских сношениях, мол, на территории дипломатических учреждений страна вправе организовать избирательные участки.

"В 2016 году Украина, к сожалению, смирилась с этим фактом, поставила им защиту в виде Нацгвардии и полиции, - продолжает Агафонов. - Боюсь, на этот раз все повторится. Хотя, на самом деле, из соображений здравого смысла, надо было бы не защищать, а зачищать".

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Все, связанное с Крымом, остается для Путина символическим. В этом уверен российский политолог, профессор, председатель экспертной группы "Сова", Михаил Савва. Он переехал в Украину в 2015 году из-за уголовного дела о мошенничестве. Следственные органы искали в нем "иностранного агента" и доказательства сотрудничества с ЦРУ. За него вступилась международная правозащитная организация Human Right Watch.

"То есть аннексия Крыма была чрезвычайно важным актом – она подняла имперскую войну в сознании россиян, - поясняет политолог. - Она обеспечила значительное усиление поддержки этого режима. До сих пор тему Крыма режим старается использовать для своего укрепления. Поэтому такое внимание к голосованию Путина в Крыму. Важно показать, что крымчане не разочаровались, в частности и тем, что происходит в РФ. Хотя на самом деле оснований для разочарования у жителей Крыма много. Большинство из них хотели вернуться в Советский союз, мало кто представлял, что такое путинская Россия реально. Поэтому для режима важно показать, что крымчане по-прежнему довольны".

Интересно, что президентские выборы назначены на дату, близкую к той, когда в аннексированном Крыму состоялся "референдум" о присоединении полуострова к России.

Без доступа к урнам

Но если в Крыму нет возможности каким-то образом препятствовать волеизъявлению, то на территории материковой Украины ряд организаций пообещали сделать это.

"Если у человека есть паспорт гражданина РФ, то теоретически он может прийти в посольство или консульство и проголосовать на территории любого государства, с которым установлены дипломатические отношения, - поясняет Михаил Савва. - Другое дело – дадут ли. Есть такое ощущение, что это голосование в Украине не состоится, поскольку несколько украинских организаций заявили, что они проведут акцию по блокированию, чтобы не допустить голосования".

Речь идет о "Национальном корпусе", "Свободе", "Правом секторе". "В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии! Если этого не понимает власть Украины, то именно мы – украинские патриоты – придем и проконтролируем", - сказали в "Нацкорпусе" и пообещали организовать "коридор позора".

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Такой анонс уже существенно уменьшит количество людей, желающих проголосовать в Украине, считает российский политолог.

"Это типично для путинского режима, - говорит Савва, комментируя истерику в России о срыве выборов в Украине. - Он играет в "Россию в кольце врагов", на которую все нападают и которой все угрожают. Но срыв голосования в посольстве РФ в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове не ведет ни к каким электоральным последствиям. Число избирателей в Украине невелико (по подсчетам ЦИК – 72 тысячи), чтобы как-то повлиять на общую картину". Блокировка скорее может быть лишь поводом для волнения в российских СМИ.

Отказ по собственному желанию

И Савва, и Агафонов получили статус беженца в Украине, поэтому их российские паспорта находятся в миграционной службе Украины, а значит – они не могут голосовать. Да и не хотят. Так думает и московская активистка, сопредседатель "Свободной школы сопротивления" Ирина Белачеу. Она также имеет статус политического беженца.

"Принять участие в этих выборах на территории Украины могут граждане России, считающие важным проголосовать за президента РФ и не важным уважать украинское государство и миллионы украинцев, убитых или пострадавших от действий российского государства, - говорит она. - Явка, полагаю, будет низкая. Потому что не каждый даже из желающих проголосовать найдет в себе силы и наглость дойти до избирательного участка, тем более результат всем известен".

Россияне, живущие в Украине, в своем большинстве, не являются сторонниками Путина, уверен Михаил Савва: "Это те, кто работают в связи с условиями своего бизнеса, ответственные, зарабатывающие деньги своей головой, это не бюджетники, я не имею в виду сотрудников посольства. Для многих из них выбор уже сделан, и они являются участниками бойкота – пассивного или активного".

Он говорит, что среди его знакомых нет тех, кто пойдет на избирательные участки в Украине: "Причем ситуация изменилась по сравнению с предыдущими выборами в государственную думу 2016 года. Тогда достаточно много россиян, в том числе моих знакомых, хотели проголосовать. Сейчас же я не знаю никого, кто хотел бы прийти на избирательный участок. И все потому, что за это относительно небольшое время произошли очень серьезные изменения в их отношении к российскому режиму. Россияне, проживающие, по крайней мере, в Киеве, стали воспринимать его как безнадежный. Выборы – это такая имитация, которая узаконивает власть. Выборы – это насмешка над здравым смыслом, выбор без выбора. Голосовать бессмысленно".

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В 2016 году была группа российских иммигрантов, полагавших возможным для себя пойти голосовать, руководствуясь идеей провести в Думу хоть парочку нормальных кандидатов. "И, кстати, не провели ни одного", - замечает Михаил Агафонов.

Речь идет, например, о гражданке РФ Юлии Архиповой, которая раньше занималась вопросом иммиграции из России в Украину.

"Я полностью согласна с тем, что Крым был незаконно аннексирован, с тем, что российская политика чрезмерно агрессивна по отношению к Украине. Я понимаю, что на Донбассе находятся российские войска. Но голосование на этих выборах было возможностью повлиять, сделать так, чтобы в парламент пришли депутаты от партий, которые высказываются против аннексии Крыма", - объясняла два года назад Юлия.

На этот раз в день выборов она будет не в Киеве, а в Варшаве. Говорит, что решит – идти на участок или нет – только 18 марта.

"Каждый должен для себя сам решить, чем является для него поход на участок или отказ от этого. Акт голосования сейчас многие трактуют по-разному, и правильного ответа тут нет. Для кого-то это "поддержка легитимности режима", для кого-то - "демонстрация собственной готовности участвовать в политическом процессе".

По "коридору позора"

И если Архипова может просто не пойти на выборы, то Агафонов и Белачеу готовы присоединиться к протестующим.

"Выборы президента РФ по определению незаконны, в том числе потому, что проводятся на оккупированных Россией территориях Крыма. Украине давно нужно было разорвать дипотношения с РФ и выслать сотрудников российских спецслужб за поребрик, - уверена она. - Это совершенно необходимо для обеспечения безопасности как граждан Украины, так и политэмигрантов. Все знают о громких убийствах на территории Украины. К сожалению, по отношению к РФ вообще никто достаточно твердо свою позицию не высказывал, поэтому имеем то, что имеем".

Одним из методов препятствия проведению выборов президента РФ на территории Украины может быть упомянутый разрыв дипотношений с РФ.

"И это было бы естественно, поскольку Россия уже признана государством-агрессором. Как можно проводить выборы главы государства-агрессора, если эта агрессия не завершилась в пользу агрессора?! – считает Агафонов. - Если бы Путин, не дай Бог, вошел в Киев, тогда он бы мог тут устраивать выборы. Поэтому очень странно, что подобное тут допускается. Но депутаты несколько месяцев назад отказались разрывать дипломатические отношения. И за два дня этого не случится. Поэтому остается второй вариант – итальянская забастовка. Когда государство и город не предоставляет дипломатическим учреждениям РФ никакой дополнительной охраны, и тогда украинское гражданское общество сможет перекрыть доступы к участкам".

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"А я приду и спрошу у соотечественников, что привело их к посольству в этот день. Хочу им сказать, что думаю по этому поводу", - говорит Белачеу.

Придет и Агафонов. "Я поддержу ту силу, которая постарается прекратить это безобразие с выборами, - поясняет гражданский активист. - Поскольку то, что здесь проводят выборы президента РФ – это какое-то издевательство над Украиной. И если бы даже был выбор. Если бы была какая-то интрига при выборе, возможно, был бы какой-то смысл и оправдание тем, кто решил проголосовать. Но понимаем же, кто и зачем будет выбран на этих выборах. Несколько условно демократических кандидатов, позволенных властью, ничего не решают (речь идет, например, о двух из восьми кандидатов - Ксении Собчак и Григории Явлинском, - Авт.). Тогда зачем Украине участвовать в этом цирке и предоставлять ему площадки".

Надо сказать, что в Национальной полиции уже пообещали, что охрану посольства и консульств РФ усилят. В частности, в Одессе к ней подключат и Национальную гвардию.