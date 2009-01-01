Луценко рассказал о заказчике убийства Вороненкова

Заказчик убийства причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" со спецслужбами РФ.

Юрий Луценко. УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" со спецслужбами РФ.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Николаев, пишет УНИАН.

"Заказчик находится на территории РФ, он имеет отношение к преступным кругам РФ, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были, в основном, граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", — заявил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура раскрыла убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, однако пока не может обнародовать результаты расследования.