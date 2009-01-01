Луценко уверен, что к диверсии на военных складах в Калиновке привела служебная халатность

Периметр объекта фактически был беззащитным, говорит генпрокурор.

Взрывы в Калиновке facebook.com/serega.misura

Генеральный прокурор Украинызаявил, что к совершениюпривела служебная халатность.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове, сообщает УНИАН.

"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебного разгильдяйства, которое в народе больше часто называют "халатностью" должностных лиц, которые были уполномочены обеспечить охранность этого объекта", — сказал Луценко.

По его словам, "периметр этого объекта фактически был беззащитным". Луценко подчеркнул, что 17 охранников было явно недостаточно для "обеспечения режима на объекте".

"Уже сегодня установлено, что этот режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы, поэтому в ближайшие дня мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", — заявил Луценко.

"Также могу еще раз подтвердить, что в Сватово, и особенно в Балаклее, мы уверены в диверсионных источниках взрывов", — добавил Луценко.

Напомним, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области произошли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным ГСЧС, в настоящее время ситуация нормализована.

По данным министра обороны Украины Степана Полторака, на военном арсенале вблизи Калиновки хранились 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

28 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Также напомним, несколькими днями ранее Луценко заявил, что на складах в Калиновке мог быть заложен детонатор.