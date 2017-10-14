Массовое распространение проукраинских листовок: охранка ДНР получила по шапке от кураторов из РФ

Последнее массовое распространение листовок проукраинского содержания фиксировалось в День защитника Украины.

Охранка ДНР получила по шапке от кураторов из РФ 062.ua

"МГБ" ДНР выдвинули жесткие требования к сотрудникам относительно поиска представителей украинского подполья.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В Донецке, Горловке, Енакиево, Макеевке руководство местных структурных подразделений "МГБ ДНР" выдвинуло жесткие требования к сотрудникам относительно поиска представителей украинского подполья, распространяющих листовки проукраинского содержания. Ранее проводимые "МГБ" мероприятия подобного рода оказывались безрезультатными, что вызывает жесткую критику со стороны кураторов из ФСБ РФ при руководстве "МГБ ДНР". Последнее массовое распространение листовок проукраинского содержания фиксировалось в День защитника Украины — 14.10.2017", — сообщил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось. что охранка ДНР ловит "украинских шпионов".